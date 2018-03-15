NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈陳怡蓉39歲生日　甜收神祕男禮物秀琴遭爆欠債不還　大嫂團匿名指認天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
中央社

大廠瓶裝水含塑膠微粒 疑包裝過程出包

中央社2018/03/15 17:55
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社邁阿密14日綜合外電報導）根據今天公布的大型研究，全球一些瓶裝水領導品牌的產品受到塑膠微粒汙染，原因可能是包裝過程出了問題。

法新社報導，美國非營利媒體組織Orb Media公布的摘要指出，由紐約州立大學佛勒多尼亞分校（StateUniversity of New York at Fredonia）微塑膠研究人員梅森（Sherri Mason）領導橫跨9國的研究發現，瓶裝水「普遍受到塑膠汙染」。

研究人員檢測來自巴西、中國大陸、印度、印尼、肯亞、黎巴嫩、墨西哥、泰國和美國共250瓶瓶裝水。

其中93%樣本都檢出含有塑膠微粒，其中不乏知名品牌產品，包括Aqua、Aquafina、Dasani、依雲（Evian）、雀巢優活（Nestle Pure Life）和聖沛黎洛（San Pellegrino）瓶裝水。

這些塑膠微粒包括聚丙烯（polypropylene）、尼龍，以及聚對苯二甲酸乙二酯（PET）。

梅森告訴法新社：「在這份研究中，我們發現的微粒有65%是碎片而非纖維。」

他說：「我認為這些碎片來自裝瓶過程。我想，我們看到的塑膠大多來自瓶子本身，來自瓶蓋，以及來自裝瓶的生產過程。」

瓶裝水裡的塑膠微粒大小平均為100微米（0.1公釐），每1公升約含10.4個，更小體積的微粒則是每公升約325個。

受汙染的瓶裝水品牌還有Bisleri、Epura、迪洛斯丁（Gerolsteiner）、Minalba及大陸飲料品牌娃哈哈（Wahaha）。

專家表示，目前還不清楚這類汙染危害人體健康的程度。

但梅森認為：「某些癌症以及精蟲數量稀少、甚至是過動症（ADHD）和自閉症案例增加，可能都與此相關。」

他說：「我們知道這些病症與環境中的合成化學物有關，也曉得塑膠製品就是讓這些化學物進入人體的管道之一。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070315

台灣短篇小說選集在法出版 ...統一看好烘焙市場 展現原...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan