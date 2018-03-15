大廠瓶裝水含塑膠微粒 疑包裝過程出包

研究人員檢測來自巴西、中國大陸、印度、印尼、肯亞、黎巴嫩、墨西哥、泰國和美國共250瓶瓶裝水。

法新社報導，美國非營利媒體組織Orb Media公布的摘要指出，由紐約州立大學佛勒多尼亞分校（StateUniversity of New York at Fredonia）微塑膠研究人員梅森（Sherri Mason）領導橫跨9國的研究發現，瓶裝水「普遍受到塑膠汙染」。

（中央社邁阿密14日綜合外電報導）根據今天公布的大型研究，全球一些瓶裝水領導品牌的產品受到塑膠微粒汙染，原因可能是包裝過程出了問題。

其中93%樣本都檢出含有塑膠微粒，其中不乏知名品牌產品，包括Aqua、Aquafina、Dasani、依雲（Evian）、雀巢優活（Nestle Pure Life）和聖沛黎洛（San Pellegrino）瓶裝水。

這些塑膠微粒包括聚丙烯（polypropylene）、尼龍，以及聚對苯二甲酸乙二酯（PET）。

梅森告訴法新社：「在這份研究中，我們發現的微粒有65%是碎片而非纖維。」

他說：「我認為這些碎片來自裝瓶過程。我想，我們看到的塑膠大多來自瓶子本身，來自瓶蓋，以及來自裝瓶的生產過程。」

瓶裝水裡的塑膠微粒大小平均為100微米（0.1公釐），每1公升約含10.4個，更小體積的微粒則是每公升約325個。

受汙染的瓶裝水品牌還有Bisleri、Epura、迪洛斯丁（Gerolsteiner）、Minalba及大陸飲料品牌娃哈哈（Wahaha）。

專家表示，目前還不清楚這類汙染危害人體健康的程度。

但梅森認為：「某些癌症以及精蟲數量稀少、甚至是過動症（ADHD）和自閉症案例增加，可能都與此相關。」

他說：「我們知道這些病症與環境中的合成化學物有關，也曉得塑膠製品就是讓這些化學物進入人體的管道之一。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1070315