大廠瓶裝水含塑膠微粒 疑包裝過程出包

(中央社邁阿密14日綜合外電報導)根據今天公布的大型研究,全球一些瓶裝水領導品牌的產品受到塑膠微粒汙染,原因可能是包裝過程出了問題。

法新社報導,美國非營利媒體組織Orb Media公布的摘要指出,由紐約州立大學佛勒多尼亞分校(StateUniversity of New York at Fredonia)微塑膠研究人員梅森(Sherri Mason)領導橫跨9國的研究發現,瓶裝水「普遍受到塑膠汙染」。

研究人員檢測來自巴西、中國大陸、印度、印尼、肯亞、黎巴嫩、墨西哥、泰國和美國共250瓶瓶裝水。