日食品管制遭疑鬆綁 林聰賢：國際標準能抗拒嗎

農委會防檢局局長馮海東說明，相關修法是為了加入CPTPP，要讓申請核准登記的新農藥檢附相關資料的保護期跟國際接軌，將現況8年的保護期修改為10年（全新有效成分）、7年（使用新有效成分變更劑型）、4年（成品農藥新增用途）3種年期。

（中央社記者楊淑閔台北15日電）藍委質疑為加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），可能會解禁日本核災區食品。農委會主委林聰賢說，國際標準「可以抗拒嗎？」他也是消費者，「自己不吃的，不會給民眾吃。」

國民黨籍立委王惠美質詢是否會因此解禁日本「核食」。林聰賢回應，他不同意以「核食」用詞談此事，且「哪有別人不吃，我們吃」的道理。

林聰賢說，福島縣部分，絕對不同意，他也是消費者，「自己不吃的，不會給民眾吃。」

王惠美質詢日本核災區食品開放的時程，林聰賢則說，這不是他的權責能回答的，但若是受輻射污染、國際列為高風險管制的「核災食品」，他絕對會捍衛到底，不讓其進口。

王惠美追問，會否因為高層的意願，犧牲國人和農民的權利。林聰賢說，「我相信我們的高層不會這麼笨。」

王惠美並提到，未來日本支持台灣加入CPTPP的過程中，條件若是核災區食品解禁，農委會要如何因應。林聰賢說，這要跟國際談判、跟國際接軌，也就是要平等互惠、合理。

林聰賢也反問，「如果是國際標準，大家都接受，你可以抗拒嗎？」

王惠美主張，疑慮沒解除時，林聰賢要像剛剛答覆時所說的，不要為了貿易，把台灣人的健康出賣掉。她並提醒，台灣恐怕沒有日本擁有那麼多的經濟跟政治籌碼，加入國際貿易組織時，如何確保特定農產品的保護策略仍待加強。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠發生輻射外洩事故，台灣當年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品進口。（編輯：劉政權／黃瑞弘）1070315