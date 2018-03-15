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和美實驗學校摘星耀眼　超越全國推薦平均7成錄取率

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/15 19:30
▲國立和美實驗學校今年繁星成績上大放異彩，超越全國平均的7成的錄取率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）
▲國立和美實驗學校今年繁星成績上大放異彩，超越全國平均的7成的錄取率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

國立和美實驗學校普通高中辦學績效在今年繁星成績上大放異彩，此次共12位學生錄取國立大學，超越全國平均的7成的錄取率，學生開心接獲榜單期待接下來的大學生涯。


▲國立和美實驗學校今年繁星成績上大放異彩，超越全國平均的7成的錄取率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

和美實校此次共有國立政治大學、國立中正大學、國立彰化師範大學及國立中興大學等優秀學府之錄取生，在在顯示教師三年以來用心為學生規畫學習進度，輔導學生升學進路，讓學生能安心在學校協助下為升大專校院考試積極準備。

國立和美實驗學校秘書劉秀鳳指出，和美實校高中部每一年段普通班三班，體育班一班，在小而巧的高中部環境中，國立和美實驗學校能為學生進行一對一的輔導與模擬面試的協助，都是此次獲得卓越繁星成績的關鍵。

和美實校大學學科能力測驗榜首黃郁芬同學因國中時期接觸過中輟同學，對於心理輔導等相關議題萌生興趣，除平日規劃讀書進度加強基礎課業知識外，也閱讀課外讀物增進相關知能，此次順利錄取國立中正大學犯罪防治學系非常開心，期待大學生涯能有更多專業知識的學習。


▲國立和美實驗學校今年繁星成績上大放異彩，超越全國平均的7成的錄取率。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.15）

劉秀鳳說，另外，楊子儀同學，因對財政經濟等興趣，加上家裡環境支持給予發展空間，因此在志願上幾經考慮最後選擇國立政治大學財政學系做為未來生涯發展定向，此次也在競爭激烈的繁星中錄取心目中的理想校系。

關鍵字繁星計畫和美實驗學校犯罪防治學系政治大學
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