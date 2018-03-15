竹市首座風livehouse開幕　滅火器主唱將演出

竹市首座專業級中型「風livehouse」將開幕，由具60年歷史的空軍工程聯隊禮堂改造，地點位於新竹公園內，23日至25日試營運，邀麋先生、四分衛等知名樂團演出，1976樂團主唱阿凱、滅火器樂團主唱楊大正都期待來此演出。市長林智堅表示，此為全台第二座由公部門自營的音樂展演空間，將成新竹地區藝文新據點。

林智堅表示，風livehouse由建築與聲學專家共同打造的，吸音及隔音均經過專業測試，是新竹市首座專業級中型展演空間，空間座落新竹公園內，搭配麗池園林、玻璃工藝博物館、湖畔料亭等，未來將成為台灣最具特色的藝文園區與觀光新亮點。