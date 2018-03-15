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竹市首座風livehouse開幕　滅火器主唱將演出

記者陳志偉／新竹市報導2018/03/15 20:00
▲竹市首座中型演唱會場地風livehouse23日開幕試營運。（圖／陳志偉攝，2018.03.15）
▲竹市首座中型演唱會場地風livehouse23日開幕試營運。（圖／陳志偉攝，2018.03.15）

竹市首座專業級中型「風livehouse」將開幕，由具60年歷史的空軍工程聯隊禮堂改造，地點位於新竹公園內，23日至25日試營運，邀麋先生、四分衛等知名樂團演出，1976樂團主唱阿凱、滅火器樂團主唱楊大正都期待來此演出。市長林智堅表示，此為全台第二座由公部門自營的音樂展演空間，將成新竹地區藝文新據點。

林智堅表示，風livehouse由建築與聲學專家共同打造的，吸音及隔音均經過專業測試，是新竹市首座專業級中型展演空間，空間座落新竹公園內，搭配麗池園林、玻璃工藝博物館、湖畔料亭等，未來將成為台灣最具特色的藝文園區與觀光新亮點。

1976主唱陳瑞凱指出，很看好風livehouse的設立，未來會將新竹市列為巡迴演出站點；滅火器樂團日前才受市府邀請至站前廣場演出，也表示近期巡迴演出要考慮將新竹市列為其中一站，「我們一定會回來新竹市！」

風livehouse將於3月23日至25日開幕試營運，邀請十組音樂團體輪番演出，23日晚間七點起，邀請麋先生、April Red紅演出，24日下午3點起，由四分衛、Cicada、依錚依靜以及Leaf葉子帶來精彩表演，25日則由陳建年、茄子蛋、卜星慧及八十八顆芭樂籽上陣演出，歡迎市民共襄盛舉。

關鍵字新竹市林智堅風livehouse滅火器
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