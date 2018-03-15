因應陸惠台措施　陸委會：國安會多次召開會議

邱垂正表示，國安會及行政院多次召開會議，逐一盤點 31 項惠台措施對我人才、產業及國安的可能影響，相關部會也進一步檢視相關措施及法規的周延性，並做必要的增修，避免對台產生不利影響。

陸委會副主委邱垂正今（15）日表示，針對大陸 31 項惠台措施的因應方案，行政院將在本周說明，強調陸方 31 項惠台措施只是利中，一方面吸納台灣資金和技術人才，一方面對台施惠拉攏，以達到政治統戰的目的。政府關注陸方的後續作為，並提醒國人赴陸時，應審慎評估可能存在的風險與成本，以維護自身的權益。

邱垂正指出，近來，政府已經推動五加二創新產業計畫，協助產業在台發展，並強化對高科技企業及人才的保護，給予研發獎勵補助及計畫支持，也善用多元文化、技術創新的優勢，振興台灣的影視產業，持續延攬青創、學員、專業 3 大類的人才，以營造「台灣優先」，有利留才、攬才、育才的優質環境。

邱垂正說，過去台灣對大陸經濟發展有極大貢獻，台灣現在的核心優勢，在於自由開放的社會，以及經濟文化的創新動能，近來透過兩岸的交流合作，台灣這方面的優勢，也受到大陸民眾及公民社會的正面看待，台灣在國際的各項評比上，一直具有優勢及競爭力，政府有信心持續開拓各種領域的國際市場，吸引人才前來，增加台灣發展的有利條件。

邱垂正呼籲對岸，應該秉持互利互惠的原則處理兩岸事務，雙方應透過溝通互動，處理衍生的問題，陸方更應該針對兩岸協議中落實不力的地方加以改善，排除對台灣外交軍事的壓迫，排除任何政治操作，才能讓台灣民眾感到誠心與善意。

