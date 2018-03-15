反深澳燃煤電廠　侯友宜：推動雙城合作模式

侯友宜說，桃園和新北市緊緊相連的兩座城市。不論是捷運交通或是環境保護，都是密切串連而難以切割。我記得之前曾經大力掃蕩傾倒廢棄土方，結果這些廢棄土就跑到了桃園。侯友宜還打趣的說到，就拿迴龍派出所來說，我就認為應該要劃到我們新北來，因為龜山分局過來還不如我們新莊分局派人過去來得快。

侯友宜今(15)日來到桃園拜訪國民黨市議會黨團，也和桃園市長參選人魯明哲就深澳燃煤發電廠未來可能商業運轉的議題，談到了未來當選之後，桃園及新北進行雙城合作發展的可能。

對於深澳燃煤發電廠未來可能商業運轉的議題，侯友宜說，桃園、新北和台北要一起攜手合作，因為共同生活圈的環境無法切割，污染的發生不會因為行政區域的劃分而有不同。他也呼籲，希望行政院長賴清德能夠親自到新北市來走一走，來聽聽東北角居民的心聲，因為深澳燃煤發電廠一旦商業運轉，對東北角以及新北、台北和桃園的生活圈，一定會有相當大的影響。

國民黨桃園市長參選人同時也是現任議員的魯明哲則強調，根據他所掌握的研究報告，如果深澳發電廠開始啟用，污染最嚴重的區域第一是宜蘭，再其次就是桃園，第三名才是新北。魯明哲說，從這點來看，新北和桃園已經是一個共同的生活圈了，但是這三年多來，我看到目前的桃園市政府，和新北市之間，只有對罵和想方設法的搞對立，來謀求自己的政治知名度。

魯明哲說，新北市與台北市兩個首長之間的政治理念也不盡相同，但是前一陣子也可以基於雙方市民的利益，將捷運月票每個月1280元的票價達成共識。所以，兩個城市如果能合作，市民是最有福氣的。

侯友宜和魯明哲今天兩人都不約而同的提到，未來如果當選市長，將就兩市之間的交通、治安、環保等等議題進行更深化的合作和互動。侯和魯也相互打氣，希望年底的選舉能夠勝出，為桃園新北雙城記打開序幕。