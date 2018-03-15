著眼東南亞中東 文在寅將訪越南阿聯

（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）南韓總統府青瓦台發言人金宜謙今天在記者會上說，文在寅總統將於22日至27日訪問越南和阿拉伯聯合大公國。這將是文在寅今年的首次海外訪問。

金宜謙表示，文在寅22日至24日訪問越南期間，將和越南國家主席陳大光（Tran Dai Quang）會談，也將會晤越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）及總理、國會議長等政治領袖，商議發展兩國全面戰略合作夥伴關係、探尋發展面向未來的雙邊關係方案。

南韓「亞洲經濟」報導，韓越兩國建交25年來，南韓已成為越南最大的貿易、投資、開發合作夥伴國，越南也是南韓政府「新南方政策」的核心對象國。青瓦台表示，這次訪越將成為「新南方政策」步入正軌和實現多邊化的基礎。