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中央社

著眼東南亞中東 文在寅將訪越南阿聯

中央社2018/03/15 18:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾15日專電）南韓總統府青瓦台發言人金宜謙今天在記者會上說，文在寅總統將於22日至27日訪問越南和阿拉伯聯合大公國。這將是文在寅今年的首次海外訪問。

金宜謙表示，文在寅22日至24日訪問越南期間，將和越南國家主席陳大光（Tran Dai Quang）會談，也將會晤越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）及總理、國會議長等政治領袖，商議發展兩國全面戰略合作夥伴關係、探尋發展面向未來的雙邊關係方案。

南韓「亞洲經濟」報導，韓越兩國建交25年來，南韓已成為越南最大的貿易、投資、開發合作夥伴國，越南也是南韓政府「新南方政策」的核心對象國。青瓦台表示，這次訪越將成為「新南方政策」步入正軌和實現多邊化的基礎。

報導說，24日至27日，文在寅應阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）的邀請將正式訪問阿拉伯聯合大公國，並與穆罕默德舉行高峰會談。雙方將就兩國建立全面戰略合作夥伴關係一事進行評估，共商未來經濟合作方案。

訪問阿布達比之後，文在寅將前往杜拜，會晤阿拉伯聯合大公國總理另一位穆罕默德（Sheikh Mohammedbin Rashid Al Maktoum）。

青瓦台表示，文在寅首次出訪阿拉伯聯合大公國，將鞏固兩國友誼，為雙方進行面向未來的切實合作奠定基礎，促進南韓外交多邊化。

南韓聯合新聞通訊社報導，金宜謙說，阿拉伯聯合大公國與南韓一直保持密切合作，南韓在阿聯駐有特種部隊。（編輯：郭中翰）1070315

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