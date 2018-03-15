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中央社

不改選 潘維剛盼雷倩捍衛婦聯會權益

中央社2018/03/15 18:13
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北15日電）中華民國婦女聯合會前常務委員潘維剛今天表示，婦聯會主委雷倩原本說要交出戰場指揮權，現在看來又願意承擔，希望雷倩好好捍衛婦聯會權益，對歷史負完全責任。

潘維剛2月26日前往婦聯會遞交要求3月15日前召開臨時會員代表大會並全面改選常委連署書，不過，雷倩認為，潘維剛提案與章程不符，且目前常委尚有2年任期，依章程並無必須改選的理由。

潘維剛下午接受中央社記者訪問表示，當初因為雷倩說要交出戰場指揮權、常委請辭，要在3月8日全面改選，卻又未依規定，在開會前15天前發出開會通知，她才要求在3月15日前開會改選。

潘維剛說，大家都是婦聯會姊妹，不是敵人，沒有人要逼常委下台，沒想到雷倩又說常委還有2年任期，不必改選，說法又改變。

她表示，已接到婦聯會常委已補、不用召開會員代表大會的回文，「不開，也沒辦法」，最重要的是雷倩面對黨產會及法律訴訟要怎麼做。

後續是否會有進一步動作，潘維剛表示，雷倩原本說要交出戰場指揮權，現在看來又願意承擔，希望雷倩好好捍衛婦聯會權益，對歷史負完全責任，也希望全民共同關注並監督政府動作與婦聯會走向；這與個人無關，而是大是大非問題，要做就好好做。（編輯：林沂鋒）1070315

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