脫歐效應 聯合利華總部棄倫敦就鹿特丹

（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國第3大公司聯合利華將捨棄倫敦企業總部，改以鹿特丹為唯一註冊的總部。此舉對努力說服企業在英國脫歐後留下投資的英國首相梅伊（Theresa May）來說，不啻是一大打擊。

聯合利華（Unilever）去年在擊退卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz）提出的1430億美元併購案後，宣布將檢討公司的雙總部結構。聯合利華旗下擁有多芬（Dove）肥皂、Ben & Jerry's冰淇淋等品牌。

路透社報導，聯合利華今天表示，集團將區分為三大事業體，其中美妝和個人護理（Beauty & PersonalCare），以及家庭護理（Home Care）事業的總部在倫敦。食品與飲品（Foods & Refreshment）部門總部則在鹿特丹。