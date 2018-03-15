陸兩會沈悶 白眼翻出假外媒怪象

「紅藍大戰」，起因於一名身著紅外衣、登記在一家名叫「全美電視台」旗下的張姓女記者，13日上午在中國人大會議提問時，因為問題冗長不著邊際，讓一旁身著藍外衣的第一財經梁姓女記者，極其不屑地轉頭翻白眼，被央視的直播鏡頭全程拍下，立刻爆紅全中國。

然而，這場「紅藍大戰」，卻也凸顯出中共官方一向避諱不語，但場邊媒體、那怕是陸媒自己，都看得一清二楚的怪象，其中包括每年全國「兩會」總會出現的「假外媒」。

（中央社記者邱國強北京特稿）在中國普通群眾眼裡，每年「兩會」僅是場電視裡的大會，即使今年有修憲案，多數人也心如止水。然而，一場吸睛指數破錶的雙姝「紅藍大戰」，反倒讓百姓們注意到「兩會」的存在。

兩人都是女記者、都有亮麗外型，但分別穿著對比性強的紅色、藍色，一位堆著笑臉大秀自己、一位擠眉弄眼鄙視別人。雖是場邊花絮，但這巨大的反差，加上梁女誇張的表情，直追舞台秀及肥皂劇，更樂壞了中國民眾。

如今，梁女的動作不但被製作成表情包，甚至還有幾個男網民湊在一起，誇張地複製「紅藍大戰」。然而，網友一起底，赫然發現紅、藍衣女各有過去。

其中，紅衣女曾與中共總書記習近平、國務院總理李克強握過手，還自稱放棄當王妃的機會；藍衣女則被指為「落馬貪官之女」。

然而，「紅藍大戰」的熱鬧，卻悄悄地凸顯出幾件事，首先就是一般中國百姓對「兩會」的冷漠。

在中國百姓心目中，不論全國「兩會」還是地方「兩會」，都只是行禮如儀的政治場合；其中，北京民眾對每年全國「兩會」帶來的不便，更是怨在心裡口難開。久而久之，他們對「兩會」舖天蓋地的報導，多半選擇漠視。但這場「紅藍大戰」，既是比修憲案精彩萬倍的節目，也是「兩會」沉悶中的清涼劑。

其次，每舉行一次全國「兩會」，陸媒圈子裡的一些怪象就會浮出水面一次。這包括，有些陸媒記者發問時習慣長篇大論，有時甚至已經先講出了答案，才要求受訪者再回答。這一點，在中國駐點的境外媒體都有同感，連更多的陸媒記者，私下也搖頭不已。

此外，一些陸媒記者為了在「兩會」期間求表現、秀存在，喜歡擠在鏡頭總能拍到的第一排，穿上色澤鮮艷的外套。其中，有人積極舉手發問，有人卻只是站著不動等著被拍。若有空檔，不但能滑手機，甚至還能自拍。

但「紅藍大戰」裡最引人非議的怪象，莫過於許多中外媒體私下都很不齒的「假外媒」。

這些年，中國經濟實力大增，豐沛的中資便在全球四處征戰，或是獨資成立、或是挾巨資入股，便成為在當地國註冊的「中資外媒」。然而，這些「中資外媒」，近年在全國「兩會」經常以外媒之姿，連接獲得許多提問機會，讓不少貨真價實的真外媒，自嘆弗如。

結果是這些「中資外媒」，就被冠上「假外媒」的外號。而紅衣女的身分，就被眾多媒體及網民質疑為「假外媒」，網民們還以蒐集來的照片，試圖佐證。

中國各級「兩會」，一向行禮如儀，許多真外媒都說，每年採訪「兩會」，實際上都是官方的「群眾演員」（臨時演員），今年「兩會」會期又特別長，更令許多媒體疲累不堪。

有了「紅藍大戰」，別的不說，媒體們的精神都恢復了，那可比修憲案幾票反對、誰要當國家副主席、誰要連任幾屆，有趣多了。（編輯：林克倫）1070315