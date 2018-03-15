南投社區評鑑 助找出特色與發展方向

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）南投縣政府今天起逐一評鑑25個社區，盼透過專家學者協助，發現社區特色及未來發展方向，同時評選縣級代表參加全國評比。

南投縣年度社區發展工作評鑑今天到5月4日辦理，上午首先進行評鑑小組分工及討論會議、頒發評鑑委員聘書，實地評鑑首站下午從竹山鎮延正社區出發，接著到鹿谷鄉廣興社區，評委將訪視25個參與今年縣級評鑑的社區，再選出代表南投縣參加全國評選的社區。

評鑑列車首站到曾獲全國甲等的竹山鎮延正社區，居民表演茶道、傳統口味炒米香等，充分呈現社區產業型態及活力，獲委員高度讚賞，評委也仔細聆聽簡報、詳細審核書面資料，且不斷詢問社區幹部及討論，氣氛熱絡，竹山鎮長黃丹怡、多名縣議員也到場關心。