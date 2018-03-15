輔導中小企業 賴揆促經濟部1個月提方案

在中小企業發展面臨問題與因應對策方面，賴清德表示，台灣正邁向數位經濟時代，協助中小企業轉型升級、強化智慧科技應用與跨領域創新，提升競爭力及創新力，刻不容緩。

賴清德今天主持加速投資台灣專案會議第9次會議。行政院下午發布新聞稿指出，加速投資台灣專案會議由經濟部、交通部與國發會分別就「中小企業發展面臨問題與因應對策」、「軌道產業興建及維修關鍵績效指標」與「法規鬆綁成果及效益」等議題進行報告。

（中央社記者顧荃台北15日電）行政院長賴清德今天表示，國內外中小企業約140萬家，員工人數5人以下的微型企業占比超過7成，提升中小企業競爭力刻不容緩，請經濟部採分級輔導，1個月內提出行動方案。

賴清德表示，國內中小企業約有140萬家，員工人數5人以下的微型企業占比超過7成，請經濟部採分級輔導，於一個月內提出行動方案。

在軌道產業興建及維修關鍵績效指標方面，賴清德說，前瞻基礎建設共推動38項軌道計畫，加計台鐵購車計畫總經費達新台幣1兆518億元，有必要同步思考建立自主軌道系統技術能力及軌道產業發展。

賴清德指示，請交通部盤點軌道系統興建及維修需求，在提升維修零組件國產化比例上，督促各軌道營運單位辦理商機說明會，促進供需媒合；經濟部負責協助軌道產業有關產品標準建立、技術研發資源投入及量產，並鼓勵中鋼公司參與軌道系統機電設備及車輛標案，以帶動國內軌道產業整體發展。

在法規鬆綁成果及效益方面，行政院指出，本次財經相關部會提出的鬆綁事項共計40項，重點包括優化創新創業環境、推動減稅便民、賦予企業經營彈性、促進金融產業發展等。（編輯：李淑華）1070315