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中央社

立院審都更條例 自劃都更同意戶門檻待協商

中央社2018/03/15 18:19
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北15日電）立法院內政委員會今天審查都市更新條例修正草案，有立委主張自劃都更單元應取得全數所有權人同意；內政部次長花敬群說，政院版門檻是跟各界討論勉強達成共識，盼立委能支持。

內政委員會今天繼續逐條討論都市更新條例修正草案，會議進行到傍晚5時，只進行到草案第48條，內政委員會召委、民進黨立委洪宗熠說，擇期再審。

民進黨立委吳玉琴在草案逐條討論時表示，自劃都更單元部分，政府不要扮演代為拆除的角色，應該要私有土地、私有合法建築物所有權人「全數同意」，避免未來引發更多爭議。

民進黨立委尤美女表示，自行劃定都更部分，政院版門檻是需要4/5所有權人同意，她主張應該要求100%同意，或至少要9/10所有權人同意才能進行。

花敬群說，行政院修訂的版本已經比現行條文門檻提高，過去一年多跟各團體、業界好不容易達成雙方勉強可接受的均衡關係，門檻再往上調的話，業界反彈會非常非常強大；他說，這不是政府跟建商去圈地，欺負某些地主，而是真的要面對大面積老舊、窳陋，且產權極度複雜的狀態。

花敬群表示，盼立委能支持政院版，「不曉得協商多少次，那是很痛苦的過程」，這裡做任何改動，外面反彈力量都會很大，這是好不容易取得的均衡結果。

花敬群會後受訪時表示，其實不只跟建商溝通，與社會團體、專業機構等也都有，在法案審理過程，內政部還組成專業諮詢小組，各方人士都有，也經過非常多討論，現在的版本已經比現行條文往上提高門檻，且要合理可行。

花敬群說，一方面不能過度侵犯人民財產權，所以門檻要盡量高，另一方面又要避免窒礙難行，政院版有達到各方面均衡。唯一還有爭議的是在自劃更新單元部分的門檻，有些立委希望到100%，內政部認為太高，現在提出的版本是4/5，但今天沒有達成共識，還需要再協商。（編輯：蘇志宗）1070315

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