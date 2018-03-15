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中央社

智慧城市展 與會人數可望創新高

中央社2018/03/15 18:16
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）2018智慧城市論壇暨展覽訂27日開幕，今年首次同步舉辦智慧醫療展、智慧建築展及智慧教育展，預估吸引國內外專業人數超過3萬人參與，可望創歷年與會人數新高。

2018智慧城市論壇暨展覽將於3月27日到30日展出，主辦單位之一台北市電腦公會表示，今年將有逾33個國家地區，超過120位的城市首長或代表率領300餘位團員與會交流。

登錄來台的商務專業買主已超過50餘國及地區，達1200位以上；來訪城市首長或代表，成長幅度高達120%，商務專業買主數量成長18%，均創下歷年與會人數新高。

公會預期，今年將有210家廠商參展，規模達1050個攤位，較去年成長17%；展覽期間舉辦專業論壇達63場次，比去年成長30%。展覽預計吸引國內外專業人數超過3萬人參與。

今年大會活動主題延續「以物聯網建設智慧城市」，首次同步舉辦智慧醫療展、智慧建築展及智慧教育展等。

在國際交流部分，公會指出，今年計有12個國家城市設立主題應用館，國內有8個縣市政府設立獨立展示館，亞洲矽谷計畫另邀集7個縣市設立聯合主題館，總計15個縣市將展現台灣最傑出的智慧城市應用。其中台北市政府展出42個攤位，是規模最大的城市館。

為促進全球各城市建置智慧城市經驗、實驗應用場域相互開放等交流合作，公會表示，台北市將邀集六都及多個國家地區的城市，共同發起籌組「全球智慧城市聯盟」倡議簽署儀式。即日起展開聯盟的籌備工作，期許在2019智慧城市論壇暨展覽正式成立運作。（編輯：張良知）1070315

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