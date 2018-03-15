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網拍賣家留意 國稅局4月起大查稅 查核聚焦3重點

鉅亨網2018/03/15 18:27
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近年來網路交易風氣盛行，財政部臺北國稅局今 (15) 日表示，自今 (2018) 年 4 月 1 日起至 12 月 31 日止，將加強查核網路交易營業人（含個人），其中查核聚焦 3 重點，包括是否於開始營業前辦妥稅籍登記、是否對外營業時依規定取具進項憑證及開立銷售憑證，以及是否虛報進項稅額和短報漏報銷售額等。

根據營業稅法規定，網路賣家不論是利用奇摩、露天、團購網、導購網等網路交易平台，或是利用臉書、社群通訊軟體等經營粉絲團，以營利為目的，採進、銷貨方式經營，提供代購商品服務或銷售貨物勞務超過起徵點，即銷售貨物每月達 8 萬元、銷售勞務每月達 4 萬元，應依規定辦理稅籍登記，繳納營業稅。

國稅局說明，近年來行動裝置普及，網路交易風氣盛行，營業人（含個人）透過自行架設網站、行動裝置 App，例如社交 App 或直播平台等通路銷售貨物或勞務情形屢見不鮮。

因此，國稅局表示，今年將加強查核網路交易營業人（含個人）是否於開始營業前辦妥稅籍登記、是否於對外營業時依規定取具進項憑證及開立銷售憑證，以及是否虛報進項稅額及短報漏報銷售額、稅額等情事。

國稅局表示，接下來也將持續蒐集金流、物流及資訊流等相關資料，並運用各種調查方式及跨機關協調與合作，加強查核網路交易逃漏稅。

而今年 3 月 1 日至 3 月 31 日為專案查核前輔導期，經營網路交易營業人（含個人）若發現未依規定辦理稅籍登記，或是短漏開統一發票、短漏報銷售額違反稅法相關規定，應盡速向所在地分局或稽徵所，申請自動補報並補繳所漏稅額，以免受罰。

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