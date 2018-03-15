網拍賣家留意 國稅局4月起大查稅 查核聚焦3重點

近年來網路交易風氣盛行，財政部臺北國稅局今 (15) 日表示，自今 (2018) 年 4 月 1 日起至 12 月 31 日止，將加強查核網路交易營業人（含個人），其中查核聚焦 3 重點，包括是否於開始營業前辦妥稅籍登記、是否對外營業時依規定取具進項憑證及開立銷售憑證，以及是否虛報進項稅額和短報漏報銷售額等。

根據營業稅法規定，網路賣家不論是利用奇摩、露天、團購網、導購網等網路交易平台，或是利用臉書、社群通訊軟體等經營粉絲團，以營利為目的，採進、銷貨方式經營，提供代購商品服務或銷售貨物勞務超過起徵點，即銷售貨物每月達 8 萬元、銷售勞務每月達 4 萬元，應依規定辦理稅籍登記，繳納營業稅。