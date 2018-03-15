橘子事業群持續優化　去年毛利率攀升、獲利轉盈

2017年，遊戲橘子於12月中旬推出《天堂M》後，締造台灣遊戲市場多項紀錄，集團旗下的支付、電商、媒體事業體等搭上此風潮，初次展現轉型後的聯合攻擊火力。展望2018，《天堂M》雖讓橘子再次取回台灣遊戲市場主導權，然而在多變的大環境下，為讓集團更加壯大穩健，對內將督促各子公司取得具體戰果、對外則積極召集各界策略夥伴，逐步完整全生態網路戰略布局，擴大產業影響力。

橘子集團今（15）日通過2017年合併財報，2017年全年合併營收達新台幣84.7億元，與前一年同期相當。各事業群持續優化客戶及產品組合，使營業毛利達15.6億元，年增21.5%，毛利率近18%，較前一年同期增加3%，全年稅後淨利達2668萬元已轉盈，EPS 0.17元。

橘子集團董事長劉柏園表示，從2017年底到2018全年，集團內部擁有空前巨大的會員流量蓬勃運轉，據此，今年橘子集團的目標就是將這股洪流導向各子公司及策略夥伴，讓所有使用者習慣享受體系內的多元服務，進而產生更大的循環效益，提高參與公司的會員數及獲利基礎，促使生態圈持續茁壯。

2017年手遊鉅作《天堂M》上市，締造了全台首月最高新增會員數、最高同上人數、連續蟬聯雙平台營收榜等多項紀錄，今年將推出多項重大改版，包括第2季新地圖上線、上半年開放攻城系統、下半年則預計推出新職業，原廠也承諾會為台灣玩家開發專屬遊戲內容。展望2018年，遊戲事業群將以「既有遊戲內容優化，新遊戲鎖定國際級精品IP代理」為核心策略，預計全年推1到2套新產品。

2017年樂點(GASH) 因應國際化策略，與日本金流平台BitCash等公司合作，成功走向海外，年底透過《天堂M》的聯合行銷活動，會員數快速成長至超過100萬。支付事業群在今年首重增加會員多元服務：樂點延伸數位娛樂平台形象，將導入更多新功能及豐富宅娛樂，同時將適時結合電競題材，拓展年輕用戶族群。橘子支以百貨、連鎖品牌、商圈、公共服務四大領域拓展通路範圍，建立多元消費渠道。群募貝果今年上半年將結合遊戲業界夥伴，建構獨立遊戲生態圈，帶動台灣獨立遊戲發展。

在電商事業部分，2017年樂利數位(Jollywiz)進入馬來西亞與新加坡市場初試啼聲，並與姐妹淘攜手成立的全新公司「樂益商貿」，讓樂利成為擁有媒體內容自製、電商平台經營、品牌運營能力的社群電商。而Swapub以口碑營銷挺進泰國，帶動平台活躍度以8倍的速度成長，在2017年已攫獲全球200萬用戶。

2017年酷瞧全面投注原創分眾戲劇市場，耽美愛情BL劇《深藍與月光》、與《天堂M》合作的影遊互動網劇《可惡！把我的青春還給我》皆屢掀網路熱議，現正洽談授權海外版權。2018年媒體事業群要當台灣內容引擎，推出更多自製戲劇，創造IP最大化價值。

另外，果核數位藉由靈活的情資監控環境布建及實務經驗，已成為資安領域指標品牌，更在2017年國家級資安評鑑中，獲得「SOC監控服務」產品特優認證。果核的APP防護服務appGuard，去年陸續獲得台港澳遊戲、金融、政府單位青睞。今年，果核將積極拓展服務範疇，緊盯全球資安情資，提供國內外企業從開發到營運一條龍的資安服務。