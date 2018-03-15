攻銀髮照護商機 遠傳結盟高醫等推新服務

根據統計，台灣銀髮族人數已超過總人口數 13%，預計 2018 年將超過 14%，正式邁向高齡社會，長照相關產業商機龐大，遠傳 (4904-TW) 今 (15) 日宣布結盟高雄醫學中心、中嘉、克魯斯健康，共同簽署合作備忘錄，將打造全方位智慧照護機制 - bb 健康 +，初期將聚焦銀髮族群居家健康照護；遠傳在醫療領域的布局上還有 Health 健康 + 服務，今年會員數上看 17 萬人。

遠傳在醫療領域的布局上分成兩塊，遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，隨著台灣人口結構快速老化，近 2 年政府積極發展長照相關產業，自推出 Health 健康 + 服務後持續與多家醫療院所合作，共同投入三高等慢性病的預防，這次結盟高醫、中嘉集團與克魯斯推出 bb 健康 +，則是將觸角延伸到每個家庭，擴大健康照護到銀髮族。