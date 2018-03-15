散裝航商正德去年虧損創高 擬減資21%

正德去年合併營收 7.4 億元，年減 7.76%，營業毛利 9600 萬元，毛利率 12.98%，營業淨利 3683 萬元，營益率 4.98%，年減 1.52 個百分點，稅後淨損 4.92 億元，每股淨損 2.76 元，是歷年來虧損最多的一年。

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (15) 日召開董事會通過 2017 年財報，並決議，為改善財務結構並因應未來營運發展需要，擬辦理彌補虧損減資 3.93 億元，減資比例為 21.246622%，減資後資本額 14.57 億元，預計提報 5 月 30 日股東會通過後實施，預期可在第 3 季到第 4 季間完成減資作業。

正德指出，去年因出售 3 艘老舊船舶並認列 2 艘船舶資產減損，導致虧損達 4.92 億元，累計待彌補虧損 3.93 億元，此次減資主要是為了彌補營運累計虧損，並有效提高每股淨值為目的。

展望後市，正德說明，已簽約購入 1 艘 1.3 萬噸和 3 艘 4-5 萬噸船舶，其中已有 1 艘於去年 11 月交船，1 艘已在今年 1 月交船，剩餘 2 艘預計 3 月底到 5 月間交船，藉此調整增加船隊總載重噸數。

在執行財務結構改善計畫和調整增加船隊噸位數後，對股東權益和未來長期發展有正面助益。