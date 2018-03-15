貿易戰疑慮再起 亞股漲跌互現

（中央社香港15日綜合外電報導）亞洲股市今天收復盤中失土，但市場憂心美國總統川普全力推動保護色彩濃厚的「美國優先」政策議題，貿易戰疑慮再起，投資人態度謹慎，亞股漲跌互見。

美國昨天表示，將針對印度出口補貼訴諸世界貿易組織（WTO），引發市場投資人不安。白宮也考慮對中國進口商品課徵數十億美元關稅，特別是針對科技和電信產業，以回應中國違反美國智慧財產權的作為。

上週爭議性鋼鋁關稅引發波動，市場才稍微喘息數天，上述消息又再度引發市場震盪。

分析家表示，外界日益擔憂白宮路線更趨強硬，除了可能導致全球貿易混亂外，也衝擊重要地緣政治議題，特別是伊朗核子協議。AxiTrader首席市場策略師麥肯納（Greg McKenna）說，川普正在「清理當權派勢力，並在身邊安插氣味相投的人」。