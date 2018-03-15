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中小企業遭拖欠貨款 中小信保基金助周轉

中央社2018/03/15 18:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北15日電）在台灣企業占比達97%的中小企業，經常面臨拖欠貨款問題。中小信保基金提醒業者，適時運用「供應商融資信保證」，可獲最高9成保證及最低0.5%保證手續費率優惠，度過周轉難關。

民主進步黨立法委員余宛如12日在立法院舉行記者會指出，中小企業常面臨貨款遭遲延支付問題，最常拖欠9個月，甚至有部分企業蓄意惡意拖欠，待中小企業周轉困難時，再伺機低價收購。

中小企業信用保證基金今天發布新聞稿，提醒業者在面臨收款、付款條件突然變更，導致周轉不靈時，除一般營業周轉融資保證外，也可利用中小信保基金的「供應商融資信用保證」。

中小信保基金說明，若有實質交易且具明確還款來源，出貨對象為優質中心廠商時，中小企業可持因雙方交易產生的各種單據，包括訂單、發票、預約付款通知或足以佐證交易真實性的憑證，透過任一銀行向中小信保基金申請。

「供應商融資信用保證」提供中小企業最高9成保證及最低0.5%保證手續費率，去年共協助中小企業取得437件、共計47.2億元的融通資金。

而針對中小企業遭拖欠貨款問題，經濟部中小企業處長吳明機表示，除短期內藉中小信保基金協助周轉外，目前已在蒐集各國案例，並調查分析拖欠貨款情況及天數等資料，全盤了解後再擬定解決方案。（編輯：林沂鋒）1070315

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