中小企業遭拖欠貨款 中小信保基金助周轉

（中央社記者廖禹揚台北15日電）在台灣企業占比達97%的中小企業，經常面臨拖欠貨款問題。中小信保基金提醒業者，適時運用「供應商融資信保證」，可獲最高9成保證及最低0.5%保證手續費率優惠，度過周轉難關。

民主進步黨立法委員余宛如12日在立法院舉行記者會指出，中小企業常面臨貨款遭遲延支付問題，最常拖欠9個月，甚至有部分企業蓄意惡意拖欠，待中小企業周轉困難時，再伺機低價收購。

中小企業信用保證基金今天發布新聞稿，提醒業者在面臨收款、付款條件突然變更，導致周轉不靈時，除一般營業周轉融資保證外，也可利用中小信保基金的「供應商融資信用保證」。