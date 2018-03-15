中華職棒／熱身賽首度前進天母　球星邀您球場相見歡

17日(週六)午場比賽結束後，四球團各兩位選手將抵達二樓內野入口舞台，與球迷分享近況並進行簽名會，出席名單請密切鎖定CPBL中華職棒粉絲團。隔日則輪到應援團接力登板，由阿誠、小胖、達平、Anu四位啦啦隊長分別率領旗下2位Girls出席，用最熱情的應援帶動，為全新球季暖身，並進行拍照會。(詳細出席名單詳見文末「舞台見面會出席一覽表暨值日生班表」)

北台灣的球迷久等了！中華職棒29年熱身賽首度前進天母，聯盟也在3月17、18日規劃舞台活動，舉辦球星以及應援團見面會，同時也與樂山教養院合作「Love Baseball is Life」企劃，由四球團吉祥物化身超暖心大使，與球迷朋友相約天母棒球場，一起看棒球、做公益。

化身超暖心大使的吉祥物，週六由猿氣小子、邦妮擔任值日生，週日則是小翔、萊恩登場，連兩天展開發票募集競賽，成功募集最多發票的吉祥物，不只可以獲得王者披風和權杖，還能享受對手的搥背服務。此外，在球星、應援團見面會結束之後，吉祥物們也會在舞台區由球迷同樂，進行「我畫你來猜」、「跳跳Tempo」兩項遊戲，參加球迷也有機會抽中吉祥物的親筆簽名畫作。

聯盟與樂山教養院繼2016年「繪集愛心縫補好球」的合作後，再度推出「Love Baseball is Life」企劃，球迷只要捐贈1包S號「黏貼型」的成人紙尿布(每1包的數量至少18片，不限品牌)，聯盟就回贈四隊球星、包含王柏融、陳傑憲、林哲瑄、許基宏等在內的親簽小卡一張，共80張(隨機提供，恕不挑款)，並由樂山教養院開立捐物收據。

此外，CPBLTV早鳥優惠方案火熱開賣中，主打歷年精選賽事隨選隨看(陸續更新中)，週末天母的球賽現場將設立攤位，尚未入手的球迷朋友歡迎前往體驗。