NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
運動總覽棒球籃球綜合學生棒聯網頁遊戲
即時跑馬燈二林高中繁星計畫　57人錄取大學民進黨部主委：整合好宜縣長贏面大天氣忽冷忽熱　代謝不順怎麼辦？
運動

中華職棒／熱身賽首度前進天母　球星邀您球場相見歡

體育中心／綜合報導2018/03/15 18:37
富邦悍將認養新莊球場。（圖／中央社）
富邦悍將認養新莊球場。（圖／中央社）

北台灣的球迷久等了！中華職棒29年熱身賽首度前進天母，聯盟也在3月17、18日規劃舞台活動，舉辦球星以及應援團見面會，同時也與樂山教養院合作「Love Baseball is Life」企劃，由四球團吉祥物化身超暖心大使，與球迷朋友相約天母棒球場，一起看棒球、做公益。

17日(週六)午場比賽結束後，四球團各兩位選手將抵達二樓內野入口舞台，與球迷分享近況並進行簽名會，出席名單請密切鎖定CPBL中華職棒粉絲團。隔日則輪到應援團接力登板，由阿誠、小胖、達平、Anu四位啦啦隊長分別率領旗下2位Girls出席，用最熱情的應援帶動，為全新球季暖身，並進行拍照會。(詳細出席名單詳見文末「舞台見面會出席一覽表暨值日生班表」)

化身超暖心大使的吉祥物，週六由猿氣小子、邦妮擔任值日生，週日則是小翔、萊恩登場，連兩天展開發票募集競賽，成功募集最多發票的吉祥物，不只可以獲得王者披風和權杖，還能享受對手的搥背服務。此外，在球星、應援團見面會結束之後，吉祥物們也會在舞台區由球迷同樂，進行「我畫你來猜」、「跳跳Tempo」兩項遊戲，參加球迷也有機會抽中吉祥物的親筆簽名畫作。

聯盟與樂山教養院繼2016年「繪集愛心縫補好球」的合作後，再度推出「Love Baseball is Life」企劃，球迷只要捐贈1包S號「黏貼型」的成人紙尿布(每1包的數量至少18片，不限品牌)，聯盟就回贈四隊球星、包含王柏融、陳傑憲、林哲瑄、許基宏等在內的親簽小卡一張，共80張(隨機提供，恕不挑款)，並由樂山教養院開立捐物收據。

此外，CPBLTV早鳥優惠方案火熱開賣中，主打歷年精選賽事隨選隨看(陸續更新中)，週末天母的球賽現場將設立攤位，尚未入手的球迷朋友歡迎前往體驗。

關鍵字中華職棒天母棒球場
面對老東家兄弟　蔣智賢：打敗他們林岳平榮耀引退　統一送限定球員卡

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan