1月加班費每小時218元 歷年同期最高

（中央社記者陳政偉台北15日電）主計總處指出，因1月仍受到休假日加班費加乘影響，1月加班費平均為1772元，年增3.81%，是連續3個月負成長後轉正，每小時平均加班費為新台幣218元，也創下歷年同期最高。

主計總處今天公布最新薪資與生產力統計，1月總工時平均為179小時，較106年12月增加6.8小時，較去年同月也增加26小時。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，主要是去年同月適逢春節假期，工作較少所致，其中正常工時增加26小時，加班工時則持平。

根據主計總處資料，1月全體受僱員工加班工時平均為8.1小時，較去年12月、去年同期都呈現持平；而1月加班費平均為1772元，較106年12月增加1.79%，較去年同月增加3.81%，年增幅也是從去年10月負成長後轉正。