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中央社

泰商業大亨進軍政壇 盼贏得年輕選民心

中央社2018/03/15 18:32
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社曼谷15日綜合外電報導）泰國39歲商業大亨他納通今天宣布成立新政黨，跨入政變和貪腐不斷的政治叢林，盼能獲得年輕選民青睞，承諾要消弭國內的政治分歧。

法新社報導，3個月前，身為泰國最大汽車零件製造商領導階層的他納通（ThanathornJuangroongruangkit）和法律系年輕講師比亞卜（Piyabutr Saengkanokkul）在深夜會談中，催生了「未來前進黨」（Future Forward Party）。

兩人今天在曼谷藝術展演空間宣布他們的新政黨成立，承諾帶領泰國擺脫兩個主要政黨10年來所形成的政治僵局。

執政的軍政府承諾將在2019年初舉行大選，在此之前，數十個新政黨已於本月向泰國選舉委員會登記註冊，未來前進黨如今成了其中之一。

數週來，這個新政黨成了各界津津樂道的話題，他納通擁有雄厚財力、年輕外貌和自由的價值觀，在泰國的親民主勢力激起一股興奮之情。

分析家說，引起熱烈討論，是各界渴望政壇出現新面孔的跡象；而主導泰國政治舞台的「守舊派」則是透過個人崇拜和人脈淵源，來建立自身力量。

屢次發生軍事政變進一步侵蝕泰國民主，當前執政的軍政府自2014年接掌政權以來，便禁止所有政治活動。

從參與左派學生運動和超級馬拉松，到掌管家族汽車零件帝國，他納通自認有資格帶領國家走向較民主的未來。

泰國高峰集團（Thai Summit Group）家族成員他納通以泰國充斥鎮壓、根深蒂固的不平等現象和司法不公為例，說他「看見一個瀕臨崩潰的社會」。

身為3個孩子父親的他納通告訴法新社：「我不希望我的孩子和下個世代的人們，每隔10年就面臨一次政變。」在他截至目前的人生中，已經歷過4次政變未遂。（譯者：劉文瑜/核稿：張佑之）1070315

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