鬥魚電影版還原80年代 演員求表現多處傷

2004年的電視偶像劇「鬥魚」創高收視率，風靡全台，當年由金牌製作人柯宜勤與導演柯翰辰攜手，用「古惑仔」包裝愛情、友情、兄弟之情、親情，描述3名青年的成長經歷，集集揪心落淚。

（中央社記者江佩凌高雄15日電）斥資上億元拍攝的「鬥魚」電影版開拍一個多月，除了邀來韓國動作導演指導，演員力求表現導致身上多處傷口，今天開放媒體探班，片場近20人互相打鬥叫囂，儘管受傷仍敬業演出。

今天劇組開放媒體高雄探班，一場近20人在撞球場外互相叫囂打鬥的戲十分震撼，不僅片場塵土飛揚，期間男主角林柏叡舊傷復發，當場緊急治療，但因電影有大量動作戲經常受傷，面對媒體關心，他輕鬆回應，短暫休息便再度上陣。

林柏叡除了為戲身上多處擦、挫傷，日前他的左手小拇指因要抓武器「吃蘿蔔」，送醫包紮固定骨頭後照樣敬業演出。他回想，剛開拍時，就失手傷到片中飾演反派小弟的蔡哲文眉緣，當場讓他濺血倒地，緊急送醫逢5針，坦言當時十分自責，

林柏叡說，由於雙方已排練多次，沒想到一開拍就掛彩，但蔡哲文也安慰林柏叡，認為這一拳讓畫面更逼真，直呼「很值得」，儘管大家劇中互相敵對，但戲下不僅會互相關心，也培養出濃厚兄弟情誼。

除了演員力求表現，為高度還原1987年時空場景，製作團隊邀請曾替電影「一代宗師」擔任美術指導的王誌成參與，今天片場可見許多復古元素，包含當年的販賣機、傳統烤香腸攤、撞球遊戲場等；此外，更聘請韓國動作導演洪義渟為戲指導，他也在破億國片「角頭2」擔任武打技術指導，要求畫面精彩到位。

談及和洪義渟的互動，蔡哲文形容他在動作訓練上「很猛」，在片場時常嚴肅訓話，但當時一見他受傷馬上關心，讓他深受感動，也從洪義渟身上學到很多表演方式。飾演反派老大「豹哥」的邱宇辰更力讚他非常專業，為了讓鏡頭裡的畫面看起來更生動，動作上皆做更好的調整。

當年偶像劇中男主角「阿皓」郭品超、女主角「小燕子」安以軒、男配角「單子」藍正龍等人，藉這部戲成為當時「最殺的新生代偶像」，如今電影版同樣啟用新人林柏叡挑大樑演出，女主角則由20歲的王淨出演，而由陸明君演出氣勢十足的「紅豆」一角，則找來陳虹茜詮釋經典角色。

「鬥魚」電影版籌備約2年，期盼能對於當代年輕人重新思考初衷及生命的真諦，預計今年上映。（編輯：方沛清）1070315