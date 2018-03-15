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歌仔戲名角小咪 舞台人生濃縮藝術精髓

中央社2018/03/15 18:36
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北15日電）「人生是一齣戲，無來無去，有這天分、有戲可以演，我就會繼續做，直到不能做為止。」百變、全能的歌仔戲名角小咪，今天在紀錄片「徛舞台的人-百變小咪」發表會上，為自己的舞台生涯下了註解。

小咪本名陳鳳桂，出身自歌仔戲世家，父母都是歌仔戲演員。是天賦也是耳濡目染，小咪從小雖然沒學歌仔戲、沒進歌仔戲班，但她進了藝霞歌舞劇團，習得一流舞蹈身段、養成了風靡萬千的舞台魅力，直到藝霞解散，她短暫轉戰餐廳秀，又投身歌仔戲領域。在舞台上引領風潮、一人千面，是戲迷們心中愛戴的百變小咪，也是所有合作對象眼中最認真、最讓人安心的夥伴。

小咪是第27屆傳藝金曲獎「年度最佳演員獎」得主，國立傳統藝術中心為此替小咪拍攝製作了「徛舞台的人-百變小咪」紀錄片，透過小咪與身邊親友的訪談，搭配她不同階段的演出畫面，還有台上、台下的工作狀況，經歷每個舞台階段的心路轉折，詳實呈現了她從荳蔻少女到名角、從藝霞到歌仔戲的舞台人生。

在今天的首映會上，與小咪長年密切合作的歌仔戲名角唐美雲、王金櫻、許秀年與劇作家施如芳、國立台灣戲曲學院中文系教授蔡欣欣等人都特地出席站台，與戲迷分享關於小咪的點滴故事。

在蔡欣欣眼中，小咪的舞台經歷就是台灣大眾表演藝術史的縮影，在小咪身上的演藝功力，就是台灣表演藝術的精華濃縮。

施如芳認為，小咪有功又有戲，所有角色到她身上就是生動飽滿，演生是生、演旦是旦，演三花丑角就是會讓觀眾開心發笑，「她的人物感，總讓人珍惜」。

不認識小咪的人，總覺得她有點酷、不愛說話，好像有點難親近，實際上，那是她自卑的保護色。「她覺得自己沒唸書，總覺得自己矮人一截，從以前就很不好意思開口說話，我印象最深，是當年藝霞當紅，香港主持人沈殿霞想訪問她，她卻一句話都不敢說。」片中，小咪的妹妹陳鳳蘭說著自己的姊姊。

沉默成性，終身未嫁，很多人問小咪是否遺憾、覺得錯過了什麼，她倒是坦然，說自己不用像許秀年、王金櫻要操持家務、要掛心丈夫小孩；演員的本分，就是該專注於在台上的一切。

她說：「我只要擔心劇本還沒背完，我也習慣把注意力都放在舞台上。我覺得當演員是有責任的，要入戲，才會讓觀眾接受，大家喜歡，我才有信心，我的願望、我享受的，就是聽見掌聲。」

「徛舞台的人-百變小咪」將於3月17日晚間10時在Yahoo TV進行網路首播。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070315

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