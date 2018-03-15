中華職棒／林岳平榮耀引退　統一開幕戰送引退限定球員卡

2018年3月25日臺南棒球場開幕戰，賽後將為中職救援王林岳平舉辦榮耀引退活動，引退活動也是球隊年度行銷重點活動主軸一，本次林岳平引退活動，以「KEEP SAVING」之概念，期許林岳平選手引退後，由棒球的救援延伸至的更廣泛的社會公益任務。

昨日中午推出林岳平榮耀引退首波活動開放球迷預約至場內獻花祝福活動，限額30組已經全額預約完畢。今日球團推出林岳平榮耀引退第二波活動，經歷職棒奮戰13年的林岳平，在棒球場上創造許多紀錄和感人的故事，球團也將屬於他的榮耀紀錄和拼戰點滴紀錄下來，也特別規劃推出林岳平榮耀引退KEEP SAVING球員卡系列組，其中包括《生涯紀錄卡》、《挑戰生命卡》、《亞職勝投卡》、《中職救援卡》及《引退紀念卡》，共推出五款設計，其設計將五張林岳平榮耀引退球員卡拚在一起，可延伸至象徵救援的十字架，為了提供球迷便利收藏，球團也特別製作蒐藏底圖，提供球迷可自行裱框搶先收藏。