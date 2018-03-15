中華職棒／林岳平榮耀引退　統一開幕戰送引退限定球員卡

2018年3月25日臺南棒球場開幕戰，賽後將為中職救援王林岳平舉辦榮耀引退活動，引退活動也是球隊年度行銷重點活動主軸一，本次林岳平引退活動，以「KEEP SAVING」之概念，期許林岳平選手引退後，由棒球的救援延伸至的更廣泛的社會公益任務。
昨日中午推出林岳平榮耀引退首波活動開放球迷預約至場內獻花祝福活動，限額30組已經全額預約完畢。今日球團推出林岳平榮耀引退第二波活動，經歷職棒奮戰13年的林岳平，在棒球場上創造許多紀錄和感人的故事，球團也將屬於他的榮耀紀錄和拼戰點滴紀錄下來，也特別規劃推出林岳平榮耀引退KEEP SAVING球員卡系列組，其中包括《生涯紀錄卡》、《挑戰生命卡》、《亞職勝投卡》、《中職救援卡》及《引退紀念卡》，共推出五款設計，其設計將五張林岳平榮耀引退球員卡拚在一起，可延伸至象徵救援的十字架，為了提供球迷便利收藏，球團也特別製作蒐藏底圖，提供球迷可自行裱框搶先收藏。
本次林岳平榮耀引退KEEP SAVING球員卡活動，凡購買3月25日統一獅主場IBON預售票者，當日現場14:30即可現場排隊兌換《生涯紀錄卡》、《挑戰生命卡》、《亞職勝投卡》及《中職救援卡》四張球員卡及蒐集底圖海報一張，每張門票可兌換一組，每人每次排隊至多可限兌換四組，本次活動限定1000組，換完為止。
林岳平榮耀引退最經典《引退紀念卡》將結合萊恩酷商品部推出，凡當日購買任何一款林岳平引退商品及單筆消費金額滿1000元，即可兌換市價350元，KEEP SAVING行動電源盒及《引退紀念卡》球員卡一張，限量500組，售完為止