今日廣場》胡筑生／戰鬥缺額陷蔡政府國安危機

從近年實務狀況發現，因為戰鬥部隊比較辛苦，因此缺員問題，比總平均數字更嚴重。依據立院預算中心去年底發布的報告，國防部即使已經加發「戰鬥部隊加給」，但到去年六月，作為陸軍主力的機械化步兵，編現比還不到六成，其他如砲兵、戰車、裝甲騎兵、防空、反裝甲、特戰、外島步兵、空軍飛彈等單位，編現比都不到八成。

蔡政府最大國家安全危機來自於軍人無尊嚴，加上年金改革讓政府誠信毀壞殆盡，優秀的人怎會願意入伍從軍，間接引發戰鬥部隊編現比過低。如今國防部宣稱，部隊能有效發揮戰力的九成編現比，還有三萬人以上缺口。完全可以看見我國戰鬥缺額讓蔡政府國安陷危機，代表後勤部隊滿編野戰部隊沒人願意去。

這代表招募最大問題為無尊嚴、無誘因。軍人年改制度處處參考美國，但福利卻不及美國，不知道就主張改革者是不是該說清楚。根據資料顯示，美國軍官最低年薪為6.5萬美元（約合190萬台幣），新兵入伍立馬領台幣一百萬元獎金。

試問所有職業若沒尊嚴與足夠誘因的薪酬機制誰會想來？民進黨蔡政府常常用職業齊頭做為改革，忽略了職業尊嚴是沒有差別，但各職業別必須根據專業不同來看待。明明軍職就不同其他職業類別，在任務守備留守與戰時必須服死亡義務相較於其他職業就完全不能等同之。

相較於美國對待軍士官兵的待遇如此高，台灣在沒這財力原希望用老養來作為補償所有國軍弟兄，但現在因為蔡政府的無能、無知與外行，完全破壞了整個軍職制度設計結構，試問失去老養誘因誰來從軍？

反看台灣人用米蟲汙衊國軍，什麼老了給國家養、雙薪肥貓來汙辱軍人職業人格，現在這些話講最多的都是沒有當過兵的人，若軍人待遇好到您羨慕，為何覺青怎會閃兵不當兵？

蔡政府如要學美國就要學全套，應該看看人家軍人待遇部分怎做，建議志願役新兵該全面發放一百萬元獎勵金，鼓勵優秀青年從軍，並學習美國能允許軍人退休後再找公私部門工作，並且不停月退金的發放。完全考量到軍職職業辛苦，所以盡了義務就有享受權利。

●作者：胡筑生／陸軍官校校友會總會長、監督年金改革聯盟召集人。

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