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川普新國務卿人事案 恐在聯邦參院卡關

中央社2018/03/15 18:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國國會聯邦參議院去年迅速通過總統川普的國家安全團隊和首位國務卿提勒森等人事案。不過，國務卿和中央情報局局長新人選的任命，現在恐怕不會那麼順利。

美聯社報導，由於外界在川普政府對俄羅斯的立場上提出新的質疑，加上中央情報局（CIA）施加酷刑的黑暗歷史也被重啟調查，參院民主黨議員將拖延任命程序，就連若干共和黨重量級議員也採相同立場。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說：「有許多問題未獲解答。」

共和黨參議員保羅（Rand Paul）今天宣布，蓬佩奧（Mike Pompeo）掌國務院、哈斯佩爾（Gina Haspel）掌中情局，他都會予以反對。

保羅認為，兩人對於水刑（waterboarding）的看法「向世界傳達出可怕的訊息」。他也憂心蓬佩奧將主張伊朗政權更迭，這可能導致軍事行動。

保羅說：「我會盡我所能擋下這些人事案，真的值得為此展開辯論。」

川普開除提勒森（Rex Tillerson），期中選舉之前先在參院引爆人事確認之爭。期中選舉結果出爐後，國會將由誰掌握仍在未定之天。

川普任命前堪薩斯州聯邦眾議員出身的蓬佩奧接替提勒森，白宮指望參院能像去年支持他出掌CIA一樣，通過這項人事案。

只不過政治背景已今非昔比。共和黨主導的參院當時急於讓新總統的團隊到位，且民主黨人不願橫加阻撓，去年1月才會以66對32票通過蓬佩奧出掌CIA。（譯者：鍾佑貞/核稿：何宏儒）1070315

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