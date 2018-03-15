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深澳燃煤電廠擴建 曾因陳抗停止

中央社2018/03/15 18:42
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北15日電）深澳燃煤電廠擴建案引發爭議，但深澳燃煤電廠在民國99年時曾經開工，但因地方陳抗而放棄。去年台電依法將3年未動工的環評案件，向環保署提出環差報告，在昨晚審查通過。

深澳燃煤電廠環境影響差異分析報告案，昨晚在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，全案通過環評。

位於瑞芳的深澳燃煤電廠於1960年第一部機組併聯發電，並在民國96年時因機組老舊、發電效率低等因素正式除役。台電在95年時，便向環保署提出擴建機組的環境影響評估書。

當時深澳電廠擴建的環評順利在95年通過，根據當時通過的環說書內容，地點為蕃子灣，機組數目為2部，單機裝置容量為80萬千瓦，廠總效率44.5%以上（LHV.Gross），蒸汽鍋爐為超臨界壓力貫流式。

深澳電廠擴建案通過後，民國99年曾經開工，但因卸煤碼頭興建位置引發當地民眾不滿，因此再無法達成共識之下深澳電廠停工並再未動工。

106年，因深澳電廠超過3年以上未動工，台電依照環境影響評估法規定，向環保署提出環境影響差異分析報告書，並將機組擴建的地點變更為深澳灣，機組數目雖然仍為2部，但單機裝置容量降為60萬千瓦，廠總效率44.7%以上（LHV.Gross），蒸汽鍋爐也改為超超臨界壓力貫流式。

更改之後，污染量濃度部分，硫氧化物從濃度50ppm，總量一年4420公噸，改為濃度15ppm，總量一年1438公噸；氮氧化物從濃度50ppm，總量一年3176公噸，改為濃度15ppm，總量一年1034公噸；粒狀污染物從濃度每立方公尺25毫克，總量一年637公噸，改為濃度每立方公尺8毫克，總量一年268公噸。

深澳電廠環差案從106年送進環保署後經過3次初審小組會議，並在昨晚通過環境影響評估審查委員會的審查，但環評會議也附帶要求經濟部應對外公開說明西元2025年的能源占比燃氣50％、燃煤30％及及再生能源20％目標的逐年配比，並在前述配比路徑下整體考量本案的定位與開發必要性。（編輯：吳協昌）1070315

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