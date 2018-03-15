深澳燃煤電廠擴建 曾因陳抗停止

（中央社記者余曉涵台北15日電）深澳燃煤電廠擴建案引發爭議，但深澳燃煤電廠在民國99年時曾經開工，但因地方陳抗而放棄。去年台電依法將3年未動工的環評案件，向環保署提出環差報告，在昨晚審查通過。

深澳燃煤電廠環境影響差異分析報告案，昨晚在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，環保署副署長詹順貴投下修正通過一票，全案通過環評。

位於瑞芳的深澳燃煤電廠於1960年第一部機組併聯發電，並在民國96年時因機組老舊、發電效率低等因素正式除役。台電在95年時，便向環保署提出擴建機組的環境影響評估書。