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桃園警執法新利器 查贓淨牌雙管齊下

中央社2018/03/15 18:39
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市警局交通警察大隊與科技廠商合作，研發「行車動態車辨系統」，結合高畫質行車紀錄器及動態車牌辨識系統，只要3秒的時間就可辨識出車輛是否為贓車或是牌號異常。

桃園市警局交通警察大隊執法組長陳國煌今天受訪表示，為提升員警執勤效率，交通警察大隊運用高畫質行車紀錄器，與民間廠商合作研發「行車動態車辨系統」，只要3秒的時間就可完成車號辨識，即使在車速40到50公里時，辯識度仍可達8成。

陳國煌表示，目前交通警察大隊已經與新竹區監理所合作，將巡邏車內的行車紀錄器搭配後端電腦主機的車牌辨識系統，讓員警執行巡邏勤務時，就可即時進行資料比對，並在第一時間進行攔查，有效淨化治安。

目前交通警察大隊已裝載2套搭配動態車牌辨識系統的行車紀錄設備，陳國煌指出，試行運作3天就在桃園及中壢區，成功查獲3部違規車輛，即時通報監理人員處置，警方未來也將視執行成效研議是否擴大辦理。

中壢監理站長吳金全表示，這套系統能有效協助查緝贓車或牌號異常車輛，目前桃竹苗區約有2到3萬筆牌號註銷車輛，警方查獲違規上路車輛可依道路交通管理處罰條例，處新台幣3600到1萬800元罰緩，同時扣繳註銷牌號。（編輯：黃于）1070315

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