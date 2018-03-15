桃園警執法新利器 查贓淨牌雙管齊下

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市警局交通警察大隊與科技廠商合作，研發「行車動態車辨系統」，結合高畫質行車紀錄器及動態車牌辨識系統，只要3秒的時間就可辨識出車輛是否為贓車或是牌號異常。

桃園市警局交通警察大隊執法組長陳國煌今天受訪表示，為提升員警執勤效率，交通警察大隊運用高畫質行車紀錄器，與民間廠商合作研發「行車動態車辨系統」，只要3秒的時間就可完成車號辨識，即使在車速40到50公里時，辯識度仍可達8成。

陳國煌表示，目前交通警察大隊已經與新竹區監理所合作，將巡邏車內的行車紀錄器搭配後端電腦主機的車牌辨識系統，讓員警執行巡邏勤務時，就可即時進行資料比對，並在第一時間進行攔查，有效淨化治安。