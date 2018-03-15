俄駐英大使館推文 兩國關係降到零下23度

（中央社莫斯科15日電）英國首相梅伊驅逐23名俄羅斯外交官，以報復雙面諜毒殺案，指俄國是幕後主使。俄國駐倫敦的大使館今天在推特（Twitter）上貼文嘲諷，表示俄英關係降到攝氏零下23度，但他們不怕冷。

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）4日在英國遭神經毒劑攻擊，首相梅伊（Theresa May）確定使用的神經毒劑是前蘇聯研發的諾維喬克毒劑（Novichok），要求俄國解釋，但俄國置之不理，要求英國提出證據。

梅伊昨天宣布驅逐23名俄國外交官，這是英國近30年來驅逐外交使節最多的一次。英國內閣首長或王室成員也將不出席今年在俄國舉辦的世界盃足球賽，此外所有計畫中的雙邊高層交流也將中止。