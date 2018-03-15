連結在地 阮劇團草草戲劇節十年有成

（中央社記者汪宜儒台北15日電）由嘉義在地阮劇團舉辦的草草戲劇節，今年邁入第十年，今天特地北上舉行記者會，文化部長鄭麗君出席為團隊打氣，同時強調讓戲劇回歸生活、原鄉，從小開始體驗藝術文化。

草草戲劇節自2009年開辦，每年初春三月舉行，內容結合戲劇與舞蹈演出、戶外表演、市集、講座、影展等多元活動。阮劇團的團長汪兆謙說，戲劇節的初衷是源自青少年戲劇在家鄉的推廣，也是自己接受戲劇教育洗禮、感染後的回饋。

他回憶，高中時期曾拉著戲劇社團的同好們一起參加了文建會與紙風車劇團所舉辦的「超級蘭陵王」話劇比賽，因為一路打進決賽、上了台北，大開眼界，因此決定以戲劇為志向。汪兆謙說：「我們覺得該讓熱愛表演的孩子在家鄉就有機會上台展現自我，與人交流也開眼界。」