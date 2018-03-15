連結在地 阮劇團草草戲劇節十年有成

（中央社記者汪宜儒台北15日電）由嘉義在地阮劇團舉辦的草草戲劇節，今年邁入第十年，今天特地北上舉行記者會，文化部長鄭麗君出席為團隊打氣，同時強調讓戲劇回歸生活、原鄉，從小開始體驗藝術文化。
草草戲劇節自2009年開辦，每年初春三月舉行，內容結合戲劇與舞蹈演出、戶外表演、市集、講座、影展等多元活動。阮劇團的團長汪兆謙說，戲劇節的初衷是源自青少年戲劇在家鄉的推廣，也是自己接受戲劇教育洗禮、感染後的回饋。
他回憶，高中時期曾拉著戲劇社團的同好們一起參加了文建會與紙風車劇團所舉辦的「超級蘭陵王」話劇比賽，因為一路打進決賽、上了台北，大開眼界，因此決定以戲劇為志向。汪兆謙說：「我們覺得該讓熱愛表演的孩子在家鄉就有機會上台展現自我，與人交流也開眼界。」
鄭麗君說，去年曾參與草草戲劇節，受到的感動與啟發很多：「那次參加完的回程路上，我真的體認到國家的藝術發展更需要在地的驅動力，藝術必須回到生活。」
草草十年有成，汪兆謙說，今年戲劇節收到許多國際志工、藝術家主動探尋，希望到嘉義共襄盛舉。今年，草草也將首度挑戰轉型為收費型的戲劇節，入園門票為100元，希望讓經費上更充裕、提升戲劇節的整體品質，同時培養藝文人口的付費觀念。
除了劇場演出外，草草多數的展演活動都在戶外園區草地上。今年將有來自台灣各地、馬來西亞、日本等國內外40組各式表演團隊參與，還有嘉義獨立書店聯盟「書式生活」連結台灣其他獨立書店共同辦理的草草講堂、由草草電影學校學員策展的草草影展。
現場還有80組來自全台各地獨特的草草市集、9場不插電草草開唱，更邀請了嘉義在地由印尼移工組成的印尼武術團體在草草OFF中演出。
草草戲劇節將於在3月17、18日與24、25日，共兩個週末，在嘉義縣表演藝術中心園區開跑。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070315