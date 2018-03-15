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三大法人賣超21.9億元 外資砍股王創13個月新高

鉅亨網2018/03/15 18:53
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台股今 (15) 日終場下跌 20.35 點，以 11018.45 點做收。三大法人僅自營商續單獨偏多，外資及陸資賣超 20.57 億元，外資自營商賣超 352 萬元，投信賣超 6.67 億元，自營商自行買超 3.1 億元，自營商避險買超 2.24 億元，合計三大法人賣超 21.89 億元。個股方面外資今日大賣大立光，賣超張數創去年 2 月以來新高，而傳出遭停工的緯創，外資則逆勢買超逾 5000 張。

期貨部分，三大法人則是外資單獨偏多，外資加碼多單 517 口，淨部位多單來到 48460 口；投信加碼空單 49 口，淨部位空單來到 29745 口；自營商加碼空單 871 口，淨部位空單來到 3358 口，合計三大法人減碼多單 403 口，淨部位多單為 15357 口。

外資今天賣盤遍布在電金傳各族群，其中電子三雄連 2 天遭外資賣超，鴻海連 3 天遭賣，台積電及大立光也連 2 天遭賣，其中大立光賣超張數更創下去年 2 月以來新高。

另外大同、華通、晶電、燿華、台灣大、東元、華航、友達、百和、鴻準、長榮、聯電等，也都見到外資超過 2000 張的賣超。反倒是傳遭蘋果要求停工 2 周的緯創，外資卻逆勢加碼逾 5000 張。

金融股部分，外資賣盤也持續偏重，其中包括金控雙雄國泰金及富邦金在內，以及中信金、玉山金、第一金、元大金、新光金、、台新金、國票金等均遭賣超，僅開發金、永豐金、合庫金、華南金獲外資買超。

ETF 部分，外資連續 4 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也同樣連續 4 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 16 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為彩晶，買超張數 17907 張，第 2 名元大滬深 300 正 2，買超 11758 張，第 3 名開發金，買超 9939 張，第 4 名群創，買超 5987 張，第 5 名緯創，買超 5477 張；第 6 名永豐金，買超 4976 張；第 7 名華新科，買超 4114 張；第 8 名嘉聯益，買超 3980 張；第 9 名富邦 VIX，買超 3654 張；第 10 名中華電，買超 3063 張。

外資集中市場賣超第 1 名大同，賣超張數 18000 張，第 2 名京元電子，賣超張數 14593 張，第 3 名華通，賣超 8868 張，第 4 名元大台灣 50 反 1，賣超 8819 張，第 5 名中信金，賣超 7956 張。6 到 10 名依序為，晶電，賣超 7847 張；燿華，賣超 7187 張；台灣大，賣超 5547 張；鴻海，賣超 5198 張；玉山金，賣超 4244 張。

法人表示，台股目前最大變數還是美國的貿易戰發展狀況，在兩大強權對抗之下，外資也持續陷入觀望，因此就算外資有轉為買超，預料買超金額也不會太大，而且權值股更容易因為美股震盪，跟著上下波動，盤勢仍將由中小型股表現相對活潑，但指數空間則相對有限。

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關鍵字三大法人台積電鴻海大立光外資賣超美國貿易戰緯創蘋果停工headline
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