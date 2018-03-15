3大因素　1月刷卡金額創史上第三高　這家銀行奪刷卡王

至於1月信用卡簽帳金額約2483億元，較12月的2302億元增加181億元，創歷史單月第三高，而信用卡簽帳金額最高紀錄是去年6月的2951億元，第二高則是2016年6月的2634億元。

金管會15日公布今（2018）年1月信用卡簽帳金額達新台幣2483億元，月增181億元，也創歷史單月第三高紀錄，金管會分析可能與春節採購、提前預刷旅遊費用及金融機構推行電子支付有關。

金管會指出，6月因報稅旺季，往年簽帳金額最高都落在6月，而今年1月簽帳金額較過去高，除受到春節採購、預刷旅費等因素影響之外，還有就是近年來金融機構積極推動電子支付有關，從去年5月開始，國人每月刷卡金額都超過2000億元，到去年11月更突破2300億元，連帶拉高今年1月信用卡簽帳金額。

就個別銀行來看，1月信用卡簽帳金額，以國泰世華銀行的480.68億元奪下刷卡王，金管會分析可能與 COSTCO 聯名卡採購年貨及信用卡繳交保費有關；中信銀則以373.06億元排名第二，玉山銀行286.91億元第三，台新銀行234.49億元居第四，台北富邦銀行207.63億元排第五。

至於1月發卡王則是中信銀行，單月發了8萬1955張最多，但剪卡數也有4萬7267，也是最多，而國泰世華銀行單月發卡量7萬3731張則排第二，台新銀行5萬6427張居第三，玉山銀行4萬5684張排第四，聯邦銀行2萬5833張則第五。