人民幣存款月減20.22億元 終止連9揚

（中央社記者邱柏勝台北15日電）2月人民幣存款餘額3218.82億元，月減20.22億元，終止連9月成長趨勢，對此，央行表示，當匯率波動較明顯，可能會影響即期、遠期及衍生性商品的交易量，但人民幣存款波動幅度仍在正常範圍。

中央銀行今天公布2月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為2920.97億元人民幣，月減22.25億元人民幣；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額297.85億元人民幣，月減2.03億元人民幣。

合計DBU及OBU後，整體人民幣存款餘額達3218.82億元人民幣，月減20.22億元人民幣，終止連續9個月正成長態勢，但仍力守3200億元關卡。