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中央社

人民幣存款月減20.22億元 終止連9揚

中央社2018/03/15 18:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北15日電）2月人民幣存款餘額3218.82億元，月減20.22億元，終止連9月成長趨勢，對此，央行表示，當匯率波動較明顯，可能會影響即期、遠期及衍生性商品的交易量，但人民幣存款波動幅度仍在正常範圍。

中央銀行今天公布2月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為2920.97億元人民幣，月減22.25億元人民幣；國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額297.85億元人民幣，月減2.03億元人民幣。

合計DBU及OBU後，整體人民幣存款餘額達3218.82億元人民幣，月減20.22億元人民幣，終止連續9個月正成長態勢，但仍力守3200億元關卡。

另外，107年2月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理的人民幣結算總金額為3102億元人民幣。

央行行務委員賀培真表示，人民幣存款餘額減少，在個人方面屬正常波動，法人則是因大型投信基金、壽險業者將人民幣從外匯存款匯出，進行國外債券投資，導致人民幣存款餘額降低。

她也指出，當匯率波動較明顯，也可能會影響即期、遠期以及衍生性商品的交易量，但人民幣存款波動幅度仍在正常範圍。

央行總裁楊金龍今天列席立法院財委會備詢時，國民黨立委羅明才問他對歐盟將人民幣納入外匯存底的看法。楊金龍答詢表示，人民幣想要國際化，必須要看中國金融市場的開放程度，以人民幣前次貶值經驗來看，中國銀行也特別進行資本管制，可預見人民幣未來國際化的腳步將更為謹慎，人民幣短時間很難走向國際化。（編輯：李信寬）1070315

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