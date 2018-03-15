印共復甦謠言不斷 佐科威揚言痛扁散佈者

不過，1965年9月，印尼左傾軍人發動事變，殺害多名高級將領，僅時任陸軍戰略後備部隊司令的蘇哈托倖存，他於是發動軍事政變，推翻蘇卡諾政權，接著在全國策動反共，除了導致大批共產黨員被殺外，也造成許多華人被當做共產黨員處決。

印尼國父蘇卡諾在上個世紀成功領導印尼獨立運動，在外交政策靠攏蘇聯、中國，傾向共產主義陣營。印尼共產黨在蘇卡諾及中國共產黨的支持下，日益蓬勃發展。

（中央社記者周永捷雅加達15日專電）共產黨在印尼被視為禁忌，但印尼社群網站不斷流傳共產黨在印尼復甦的謠言，甚至直指總統佐科威與共產黨有關。佐科威除要求逮捕印共外，也矢言打擊散佈者。

此後，印尼政府強制解散印尼共產黨，且根據印尼的憲法及國會的職掌相關組織條例，印尼明確禁止共產黨，共產黨在印尼沒有生存空間。

不過，印尼網路社群近來不斷流傳印共復甦的謠言，甚至有人直指佐科威是地下共產黨員，或是指佐科威在中爪哇老家的家人與印共有關。

對此，佐科威親自公開滅火，他說，他的出生地梭羅市（Solo）都有相關資料，民眾可以盡量去檢視他父母及祖父母居住地及村莊的資料，在現今資訊透明公開的年代，這是很容易的事。

他也曾表示，印尼明確禁止共產黨，共產黨在印尼沒有生存空間，在他3歲的時候，印尼共產黨就被強制解散了。

不過，隨著印尼警方近日逮捕散佈印共復甦假消息的「穆斯林網路軍」（Muslim Cyber Army）多名成員後，佐科威將矛頭轉向那些散佈印共復甦以及誣指他是共產黨員的訊息散佈者。

「羅盤報」（Kompas）報導，佐科威昨天表示，因為他在尋找那些散佈謠言、誣指他是共產黨員的人，但他找不到那些人是誰，這就是他有時會惱怒的原因。

佐科威昨天在萬丹省（Banten）分發土地憑證時，罕見對此事動怒，他說：「給我小心一點，如果我找到你們，我會痛扁你們一頓。」

他也呼籲印尼民眾不要相信這樣的誹謗和假消息，印尼才能維持團結統一。（編輯：高照芬）1070315