孩子原諒我　嬰靈供養不麻煩

情人間開心的度過紀念日，享受了愉快的性，卻一時疏忽忘了做安全措施。意外的生命來到，無論是自願或是非自願的請祂離開，對於當事人來說，都留下不可抹滅的傷痕。到底該怎麼處理才能讓彼此都放下？

雖說人生就是充滿意外，但不在計畫中出現的孩子，實在令人不知該如何是好。無論基於什麼原因選擇墮胎，都不應該苛責當事人，因為沒有人比當事人更加了解這種痛。社會道德與宗教規範更使得當事人和其伴侶無法向人訴說，久了也會對心理造成創傷。

嬰靈，指的是應該出生而未出生的孩子所變成的靈體。由於因果輪迴的觀念深植人心，人們深信若沒有好好處理這些孩子，就會對自己的生活造成許多困難。因此也不乏看見，許多人為了嬰靈的問題弄得傾家蕩產、人財兩失。