孩子原諒我　嬰靈供養不麻煩

情人間開心的度過紀念日，享受了愉快的性，卻一時疏忽忘了做安全措施。意外的生命來到，無論是自願或是非自願的請祂離開，對於當事人來說，都留下不可抹滅的傷痕。到底該怎麼處理才能讓彼此都放下？
雖說人生就是充滿意外，但不在計畫中出現的孩子，實在令人不知該如何是好。無論基於什麼原因選擇墮胎，都不應該苛責當事人，因為沒有人比當事人更加了解這種痛。社會道德與宗教規範更使得當事人和其伴侶無法向人訴說，久了也會對心理造成創傷。
嬰靈，指的是應該出生而未出生的孩子所變成的靈體。由於因果輪迴的觀念深植人心，人們深信若沒有好好處理這些孩子，就會對自己的生活造成許多困難。因此也不乏看見，許多人為了嬰靈的問題弄得傾家蕩產、人財兩失。
若有自己的宗教信仰，請諮詢您信仰中的領導該如何處理。若依循一般民間信仰，不需要盲目跟從來入不明的大師，其實一般廟宇就有替人處理嬰靈供養。
新莊地藏庵（大眾廟），便有供養嬰靈的服務。依照順序參拜完所有神明之後，再到一樓詢問處告訴志工大哥大姊要供養嬰靈。志工會給你一張粉紅色的單子，請你點三柱香到地藏王菩薩正殿，報上姓名、年紀、出生年月日、地址，請地藏王菩薩指示要多少冥財才足夠供養嬰靈。
粉紅色的單子上，會標明庫銀、壽生錢、小銀、刈金等項目，從最小單位開始問，每一項都只要一個聖筊就可以。之後再回到詢問處抽號碼牌，請筆生寫牒文，再到廟兩側的金紙店，任何一家都可以，將單子交給店家，就會將需要的金紙準備好。
最後帶著寫好的牒文以及金紙，到地藏王菩薩正殿。供桌旁會有志工協助收牒文，再由道士舉行儀式朗讀牒文。儀式結束後不需要另外給道士紅包，因為在新莊地藏庵（大眾廟）服務的道士是由廟方聘請，若有其他問題請道士協助，則與廟方無關。整場儀式的費用，是請筆生寫牒文和購買金紙，廟方不會額外收取其他費用。
宗教的部分處理完畢，若覺得內心還是有所虧欠，或有其他的問題，除了和信任的朋友聊聊之外，尋求心理諮商的協助，也能讓自己從傷痛中走出，並且避免被不肖人士詐騙利用。
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