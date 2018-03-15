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春節購物+電子支付帶動 1月刷卡金額創歷史第3高

鉅亨網2018/03/15 19:02
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金管會今 (15) 日公布 1 月份國人刷卡現況，1 月簽帳金額 2483 億元，不但較前一月大增 181 億元，更是歷史第 3 高紀錄。銀行局表示，除了春節購物效應，還拜電子支付愈來愈夯所賜，從去 (2017) 年 5 月開始，國人每月刷卡金額都超過 2000 億元。

據銀行局統計，1 月份簽帳金額 2483 億元，僅次於去年 6 月的 2951 億元、及前年 6 月的 2634 億元，但因為 6 月都是因為報稅使用信用卡遞延繳款所貢獻。

今年 1 月刷卡金額會衝高，則是因為春節採購、預先刷旅遊費等因素外，也因為金融機構近年積極推動電子支付，國內能使用電子支付的通路也大幅增加，國人使用電子支付比率提高，從去年 5 月開始，國人每月刷卡金額都超過 2000 億元。

到今年 1 月底止，共有 34 家信用卡發卡機構，總有效卡數 2817 萬張。

值得留意的是，國泰世華銀行 1 月份簽帳金額 480 億元，為所有銀行最高。銀行局表示，主要是國壽保費因為元旦連假遞延到 1 月份扣款，再加上國泰世華有 Costco 聯名卡，春節時許多人都到 Costco 採購年貨有關。

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