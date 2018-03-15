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三星、Sony旗艦機對決 XZ2開放預購1小時完售

鉅亨網2018/03/15 19:03
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今年上半年的旗艦機戰火由三星及 Sony Mobile 揭開戰火，Xperia XZ2 今 (15) 日中午在官網開放預購，1 小時內完售，台灣是全球第一上市國家，將在明 (16) 日開始發貨，與三星 S9 系列正面對決；由於兩款旗艦機在台預購都傳出好成績，可望為低迷的手機市場注入買氣，相關供應鏈也可望受惠。

Sony 指出，XZ2 強打手機娛樂化勢，搭載高通 Snapdragon 845 八核心處理器， 5.7 吋 18:9 Full HD+ HDR 大螢幕，前置立體聲雙喇叭及智慧震動回饋功能（Dynamic Vibration System）， 相機也是進化升級，為全球首款 4K H DR 錄影功能的智慧手機，拍攝 960FPS 超級慢動作影片則是提升至 Full HD 高畫質慢動作錄影。

Sony 表示，XZ2 預計明日正式到貨，單機販售即時開賣，搭配五大電信商優惠資費方案預計 3 月 21 日開賣，台灣是全球第一上市國家，目標鎖定 Android 高階機銷售冠軍；XZ2 今日官網預購完售，本周六將舉辦戶外體驗活動，現場將開放 200 組指定配件購物金 4000 元的加碼組，與首波預購享有相同優惠。

三星旗艦機 S9/S9 + 將在明日開賣，五大電信預購也都傳出額滿好消息，台灣三星指出，統計 Galaxy S 系列在台灣市場的銷售成績，S 系列 1-8 代截至去年底銷售量累積達 269 萬；去年 S8 系列在預購期間，創下 1.5 小時 2 萬支手機搶購一空的成績，在上市 6 個月後，較 S7 系列同期銷售量成長 22%，預估 S9 系列銷售表現，較 S8 系列同期可望成長 10%。

隨著三星手機規格提升及正式開賣，法人看好台廠供應鏈包括晶技 (3042-TW) 、超眾 (6230-TW) 及雙鴻 (3324-TW) 、神盾 (6462-TW) 等各相關供應鏈首季營運可望隨著進補。

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