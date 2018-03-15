三星、Sony旗艦機對決 XZ2開放預購1小時完售

今年上半年的旗艦機戰火由三星及 Sony Mobile 揭開戰火，Xperia XZ2 今 (15) 日中午在官網開放預購，1 小時內完售，台灣是全球第一上市國家，將在明 (16) 日開始發貨，與三星 S9 系列正面對決；由於兩款旗艦機在台預購都傳出好成績，可望為低迷的手機市場注入買氣，相關供應鏈也可望受惠。

Sony 指出，XZ2 強打手機娛樂化勢，搭載高通 Snapdragon 845 八核心處理器， 5.7 吋 18:9 Full HD+ HDR 大螢幕，前置立體聲雙喇叭及智慧震動回饋功能（Dynamic Vibration System）， 相機也是進化升級，為全球首款 4K H DR 錄影功能的智慧手機，拍攝 960FPS 超級慢動作影片則是提升至 Full HD 高畫質慢動作錄影。