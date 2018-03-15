陸委會：陸對台措施涉兩岸 彼此應溝通

行政院大陸委員會副主任委員邱垂正今天在例行記者會上重申，上述對台31項措施並非單純惠台，主要是「利中」，是過去既有政策宣示與作為的整合與部分調整。陸方一方面吸納台灣的資金、技術及人才，另方面對台灣施惠、拉攏，以達其政治統戰目的，政府將密切關注陸方對台作為。

中國大陸2月底提出「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，行政院副院長施俊吉昨天晚間已向行政院長賴清德報告對策，將進一步彙整資料後，預定明天或17日對外說明。

（中央社記者翟思嘉台北15日電）行政院正對中國大陸提出的「對台31項措施」展開因應研商，陸委會今天表示，相關措施涉及雙方權益，兩岸應溝通互動，政府也將密切關注陸方對台作為。

邱垂正說，目前政府提出一系列作為，包括推動多項優化政策及保護措施，協助產業發展，延攬培育人才等，對於投資、技術、人員往來等，政府有保護措施及國家安全網與審查等機制把關，也會動態檢視。

他表示，國安會及行政院多次召集會議，多個部會已進一步檢視相關措施與法規周延性，並作必要增修，後續陸方落實情形及兩岸交流動態，政府相關部門將會密切掌握。

邱垂正提醒，兩岸交流合作應符合兩岸相關法規，部分項目不是單方開放即可，需要雙方溝通處理，政府也提醒國人，大陸社會存在潛規則與政治審查，政策措施可能隨時調整，國人應謹慎評估其可能存在的風險與成本，並應符合兩岸條例及相關法令規範。

邱垂正呼籲，相關措施涉及雙方權益，兩岸應溝通互動，處理衍生問題，同時陸方也應針對兩岸協議落實不力的部分加以改善，更應摒除對台灣的外交軍事壓迫。排除政治操作，才有助於雙邊關係的良性互動發展，才能真正讓台灣民眾感受到「誠心、善意」。（編輯：張淑伶）1070315