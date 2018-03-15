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中央社

新北規劃瑞芳長照大樓 爭取納入前瞻

中央社2018/03/15 19:06
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市府衛生局爭取瑞芳醫療長照大樓納入前瞻基礎建設計畫，除給予偏鄉衛生所新樣貌，也讓被照顧者可獲多元與複合型醫療服務。

行政院昨天在新北市府舉辦「前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，市府衛生局長林奇宏簡報時，舉行政院長賴清德的故鄉新北市萬里區為例說，因應高齡社會，偏鄉人口老化尤其嚴峻。

衛生局副局長高淑真今天傍晚接受中央社訪問表示，因應長期照護需要，試辦瑞芳衛生所轉型為多元醫療照護設施。

她說，市府希望爭取前瞻計畫經費，提升衛生所功能，發展整合急性醫療、急性後期整合照護計畫，與長期照護、日間照護、復健中心等，照顧偏鄉人口的健康與長期照護需求。

新北市東北角有瑞芳、雙溪、平溪、貢寮4個行政區，共6萬人口，醫療資源極度缺乏。高淑真說，衛福部對偏鄉的定義與一般的認知不同，雙溪、平溪為偏鄉，更遠的貢寮卻不是，貢寮應納入長照資源不足區，建議以總額預算促進偏區長照發展。

高淑真說，市府規劃興建瑞芳醫院，初期以自營方式經營，醫院預定地位於消防局瑞芳分隊對面的明燈段土地。市府城鄉發展局正辦理都市計畫變更，將住宅區變更為醫療專用區。

高淑真說，瑞芳醫療長照大樓規劃所需經費新台幣3.5億元，目前，前瞻經費僅核定7500萬元，昨天閉門會議時當面向衛福部多方爭取，但衛福部僅答應會攜回意見盤點經費找財源。（編輯：方沛清）1070315

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