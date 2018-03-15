新北規劃瑞芳長照大樓 爭取納入前瞻

（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市府衛生局爭取瑞芳醫療長照大樓納入前瞻基礎建設計畫，除給予偏鄉衛生所新樣貌，也讓被照顧者可獲多元與複合型醫療服務。

行政院昨天在新北市府舉辦「前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，市府衛生局長林奇宏簡報時，舉行政院長賴清德的故鄉新北市萬里區為例說，因應高齡社會，偏鄉人口老化尤其嚴峻。

衛生局副局長高淑真今天傍晚接受中央社訪問表示，因應長期照護需要，試辦瑞芳衛生所轉型為多元醫療照護設施。

她說，市府希望爭取前瞻計畫經費，提升衛生所功能，發展整合急性醫療、急性後期整合照護計畫，與長期照護、日間照護、復健中心等，照顧偏鄉人口的健康與長期照護需求。