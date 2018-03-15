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五月天瑪莎郭彥甫 跨界當金點設計獎評審

中央社2018/03/15 19:03
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北15日電）2018金點新秀設計獎今天公布評審團名單，其中暗藏「星」光，包括五月天瑪莎、從藝人轉型為藝術家的郭彥甫等，37名來自不同領域的評審，將發掘台灣新生代創造力。

金點設計獎今天發布新聞稿表示，金點新秀設計獎徵件進入最後倒數，同時也公佈今年金點新秀設計獎評審團名單，當中也不乏投入設計領域的藝人，首次加入評審行列。

五月天貝斯手瑪莎受邀擔任「數位多媒體設計類」評審，數位多媒體設計類召集人陳奕仁表示，看中瑪莎在流行文化領域多年的豐富經歷，希望透過他的視角，在評選時更能與年輕學子連結。

2018金點新秀設計獎延續召集人制度，由各參賽類別召集人分別號召4位評審，共同評選出優秀作品。其中，數位多媒體設計類涵蓋動畫、遊戲、軟體、數位出版等內容項目，因範疇較廣，評審團陣容於去年起擴增至6位。

陳奕仁除了邀請瑪莎擔任評審，也邀請紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思、以多款國產手遊在全球掀起風潮的雷亞遊戲創辦人游名揚、曾參與「冰原歷險記」多部動畫電影製作的美國藍天工作室資深動畫攝影師王谷神等，評選面向多元的數位多媒體設計類別。

「視覺傳達設計類」召集人陳俊良，則是延攬近年從藝人轉換跑道成為藝術創作者的郭彥甫，陳俊良說：「郭彥甫敢於跨界，投身藝術的心力與成果更令人驚艷。」

日前才讓故宮國寶登上紐約時裝週的設計師周裕穎，今年擔任「時尚設計類」評審召集人，他邀請時尚媒體人孫正華、Vogue Taiwan副總編輯呂靜雯、誠品生活通路發展事業群創意平台AXES品牌經理邱逸蓁、喜事國際時尚集團品牌經理宋安等人加入，希望透過專業媒體人與品牌通路的眼光，幫助得獎者走更遠的路。

2018金點新秀設計獎徵件20日截止，入圍決選名單將在4月19日公告，決選則於新一代設計展首日5月25日現場進行，5月27日在台北世貿一館舉辦頒獎典禮。（編輯：陳怡璇／黃于）1070315

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