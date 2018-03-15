金門縣府109年原址重建 打造門戶新意象

金門縣政府辦公廳舍是民國57年工兵協建的舊建物，縣府認為難以因應為民服務所需；基於業務相輔性和民眾洽公便利性，縣府計劃興建聯合辦公大樓，將縣府本部、民政處、稅務局、衛生局等17局處室及單位合署辦公，提升行政效率；並藉由興建聯合辦公大樓，打造金門城市門戶新意象。

（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣長陳福海今天宣布，將在縣府現址興建聯合辦公大樓，預定民國109年1月開工。縣府期盼未來各單位能合署辦公，不但提升行政效率，更藉此打造金門城市門戶新意象。

陳福海表示，金廈生活圈的形成、小三通的活絡、金烈大橋的建構，縣政府原址已儼然形成區域的中心位置，因此決定原址興建聯合辦公大樓。

縣府行政處進一步說明，縣府現址位於重要交通節點，鄰近金城車站、金烈大橋及水頭碼頭，交通便利；現址重建的優點包括促進金門地區經濟活絡、共創地方經濟再發展，可有效串連周邊商圈持續精進發展，打造新門戶形象地標性建築。

顧問公司指出，新建工程預計8月底確定設計建築師，108年9月徵選施工團隊，可望在109年1月施工。

依顧問公司規劃，未來的聯合辦公大樓外觀結合傳統閩南建築特色，以閩南傳統文化底蘊創新金門地標建築。縣府期盼新大樓將成為金門邁入地方自治後的建築新地標。（編輯：劉政權）1070315