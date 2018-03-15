網購拚24小時到貨 商店街破百萬件蝦皮數千

（中央社記者吳家豪台北15日電）蝦皮購物14日推出24小時快速到貨服務，已有數千件商品適用並持續增加；商店街今天表示，在PChome集團倉儲物流支援下，目前超過100萬件商品可提供24小時到貨。

商店街今天透過新聞稿宣布，今年初首度推出進倉服務，在春節活動期間業績較去年同期成長5成，買氣持續升溫，目前超過100萬件商品可提供24小時快速到貨。商店街並加碼限時優惠，自即日起至21日活動期間，在24h快速到貨專區內購物滿新台幣1000元，可現折200元。

商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，PChome率先推出24h到貨的服務，此項物流服務早已成為各家後起電商學習仿效與追求的網購銷售模式。