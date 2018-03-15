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掃墓避人潮 北市靈骨塔即時影像供查看

中央社2018/03/15 19:13
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北15日電）清明節將屆，台北市民政局今年設置「清明資訊報你知」網站，民眾出門掃墓前，可透過網路「即時影像」查詢，觀看靈骨塔現場影像，選擇掃墓時段，避開人潮。

提供即時影像查詢的靈骨塔包括：陽明山靈骨塔、臻愛樓和富德靈骨樓。

為紓解清明掃墓車潮，台北市交通局於3月24、25日及4月1、4、5、6、7、8日，提供木柵線、南港線、崇德線、軍人公墓線及陽明山線5條免費掃墓專車，並進行交通管制。

軍人公墓線接駁時間為上午8時至下午5時，其餘各線接駁時間為上午5時30分至下午5時。

近年來空氣品質每況愈下，民政局特別推動「環保祭祀」，提倡以蓮花燈代替焚香、蠟燭，或一人一柱香，香枝減量，並將金銀紙集中代焚，維護空氣品質。民政局也會在掃墓現場提供「蓮花燈」免費借用。

今年富德詠愛園追思音樂會訂於4月5日上午9時10分至11時10分，陽明山臻善園追思音樂會訂於4月4日上午9時30分至11時30分。祭拜區將設置「時空郵筒」，主辦單位提供明信片，讓民眾寫下對親人的思念，投入郵筒。

清明節當天上午9時至下午3時30分，民政局將在富德廣場和陽明山靈骨塔舉辦祭祖法會。民政局長藍世聰將前往富德廣場擔任主祭，並出席追思音樂會，帶領民眾默禱。1070315

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