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中央社

國泰金接軌IFRS9 淨值大增358億

中央社2018/03/15 19:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北15日電）國泰金控今天公告首次適用國際財務報導準則第9號(IFRS9)對股東權益影響數，金控淨值大幅增加新台幣358億元，對金控每股淨值貢獻超過2.6元。

截至去年9月底，國泰金每股淨值約42.5元，若加計去年第4季股東權益增加數及IFRS重分類後對淨值的影響，今年國泰金每股淨值將從45元起跳。

以往金融業金融資產評價採取IAIS39列帳，金融資產若分類在「交易目的」，價格變動將反映在損益表上；「備供出售」價格變化則是影響淨值，「持有到期」及「無活絡市場」採成本列帳，只需附註揭露公允價值。

不過由於IFRS9取消「無活絡市場」、「持有到期」的分類，只有「備供出售」及「交易目的」2種金融資產，對於原本手中握有「無活絡市場」債券部位較大的壽險業而言，在重新分類後，將有一次性股東權益列帳。

南山人壽在今年初率先揭露接軌IFRS9後淨值大增765億元，國泰金則在今天公告淨值增加358億元，其中國泰人壽增加326億元，其他子公司增加32億元。市場預估，由於新光金控(2888)、富邦金控(2881)旗下人壽債券持有部位大，接軌IFRS9之後，淨值增加也將超過百億元。（編輯：張良知）1070315

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