2018台北國際連鎖加盟大展　創業前先學會停看聽

備受國內外各大餐飲品牌重視的2018台北國際連鎖加盟大展甫落幕，成功打響名號；其中，美食映象餐飲學院因為提供專業諮詢，吸引不少首度創業或想要加盟連鎖品牌的創業者，紛紛上門求解。

美食映象餐飲學院副經理王宜芳表示，第一次創業的人，對很多專業領域都只有模糊概念，加盟展就是他們最容易接觸的機會；雖然加盟的確可以提高開店的成功率，但我們不諱言，加盟業者中良莠不齊，確實存在一些地雷。

王宜芳說，「常聽說有人加盟後產生不少糾紛，因為一開始抱持著發財美夢來到加盟展就貿然投資，卻忘考量加盟品牌投資報酬率是多少？本身資金、週轉金夠不夠？加盟總部的教育訓練、後勤支援、行銷能力如何？簡單來說，就是缺乏專業評估。」