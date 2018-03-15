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2018台北國際連鎖加盟大展　創業前先學會停看聽

記者李克明／新北報導2018/03/15 20:05
▲美食映象餐飲學院在加盟展扮演著輔導協助的角色，讓所有創業者能在選擇加盟品牌之前，具備有基礎概念，連經濟部官員也來參訪。（圖／記者李克明攝，2018.03.15）
▲美食映象餐飲學院在加盟展扮演著輔導協助的角色，讓所有創業者能在選擇加盟品牌之前，具備有基礎概念，連經濟部官員也來參訪。（圖／記者李克明攝，2018.03.15）

備受國內外各大餐飲品牌重視的2018台北國際連鎖加盟大展甫落幕，成功打響名號；其中，美食映象餐飲學院因為提供專業諮詢，吸引不少首度創業或想要加盟連鎖品牌的創業者，紛紛上門求解。

美食映象餐飲學院副經理王宜芳表示，第一次創業的人，對很多專業領域都只有模糊概念，加盟展就是他們最容易接觸的機會；雖然加盟的確可以提高開店的成功率，但我們不諱言，加盟業者中良莠不齊，確實存在一些地雷。

王宜芳說，「常聽說有人加盟後產生不少糾紛，因為一開始抱持著發財美夢來到加盟展就貿然投資，卻忘考量加盟品牌投資報酬率是多少？本身資金、週轉金夠不夠？加盟總部的教育訓練、後勤支援、行銷能力如何？簡單來說，就是缺乏專業評估。」

王宜芳認為，美食映象餐飲學院在加盟展扮演著輔導協助的角色，讓所有創業者能在選擇加盟品牌之前，具備有基礎概念；「我們給第一次創業的人，最基本建議就是『停、看、聽』！您一定要先了解開店流程、步驟和方法，因為成功要有條件。」

王宜芳指出，如果能懂得商圈評估、商品組合、擁有明星商品；也懂得人事管理、行銷方法、經營品牌，再加上資金充足等條件，具備這些成功的因素，距離成功的機率越高。

王宜芳表示，他們提供餐飲品牌定位、行銷操作、營運管理、制度架構課程，清楚告訴所有想投入餐飲業的人，開餐廳其實就像是經營公司，基本的產、銷、人、發、財缺一不可；希望讓創業者少走冤枉路、透過專業的協助都能創業大成功。

關鍵字2018台北國際連鎖加盟大展餐飲創業加盟展
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