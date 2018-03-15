12歲以上民眾上網率82.3%創新高 50-59歲

國發會表示，民眾最常使用的網路工具依序是即時通訊與社群軟體 (96.8%)、網路電話 (86.3%)、線上影音 (84.6%) 及查詢新資訊 (84.4%)。關於網路購物，61.3% 曾透過網路查詢商品評價或比價，59.2% 曾於線上購物，在行動支付部分則有 1 成民眾使用。

國發會今 (15) 日委員會進行「106 年度數位機會調查報告及提升數位機會政策」報告，公布 5 項調查結果，國發會指出，國人上網率再創新高，手機為主要使用載具，12 歲以上民眾上網率 82.3%，創歷年新高；50-59 歲上網率由 2016 年 74.1% 成長到 83.3%，成長幅度最大。

國發會調查發現，不當情境使用手機的比率有惡化趨勢，每百人有 38 人次在走路行進中滑手機，有 22 人次開車騎車時滑手機，數位負面影響必須加以正視，國發會強調，有鑑於行動設備應用逐步移轉至生活應用，應建立國人使用行動設備上網的資安觀念及防止網路詐騙發生。

另外，每 20 人就有 1 位為網路沉迷高風險族群，成長幅度達 43%，12 歲以上民眾約有 5% 屬網路沉迷風險群，較 2015 年的 3.5% 增加 1.5 個百分點。網路沉迷高風險族群實體世界參與度低，逾 2 成超過 1 個月未跟朋友面對面見面 (20.9%)、運動 (27.9%) 或休閒外出 (21.1%)。

新住民上網率達 91.5%，較 2014 年大幅增加 19.4 個百分點，較全國民眾的 82.3% 上網率高出 9.2 個百分點；農漁牧資訊近用較居弱勢，高齡化結構是主因，智慧型手機的快速發展有助提升高齡農漁牧的上網意願，44 歲以下青農上網率達 95.6%，45-64 歲者也有近 7 成上網 (67.1%)，網路近用落差主要是 65 歲以上族群，僅有 20.6%。

國發會表示，這項報告引起與會委員高度關注，認為由數位機會調查結果所衍生的數位國家創新、多元數位應用、數位涵容、數位政府服務、農民網路產銷推廣、數位機會教育、資訊安全、網路金融及網路爭議新聞等議題，都是各部會未來政策推動的方向。

主委陳美伶則表示，數位機會調查結果中，除國人上網率持續提升外，手機上網比率與一般上網率幾無差異，都達 8 成，後續應關注使用手機可能帶來的衝擊。此外，新住民上網率已達 9 成，顯示新住民融入社會後，數位教育平權已達水準。

她強調，未來數位經濟或資料經濟將成為主導國家發展重要因素，國際組織 (如 APEC、WHO) 已將國家數位經濟作為發展主軸，台灣無法置身事外，期勉透過各部會政策資源挹注，帶動寬頻建設、資安產業、網路金融及教育培力發展，促成臺灣未來數位國家發展。

另外，數位發展除帶來生活便利外，也應重視其負面影響，例如網路沉迷問題，民眾長時間使用手機可能影響自身安全，並注意身體姿勢不良導致醫療需求，及早關注網路沉迷可能帶來的影響，陳美伶指出，應透過跨部會合作共同努力防制，降低數位風險。