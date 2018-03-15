陳怡蓉歡慶39歲生日　甜收神祕男子禮物

葉天倫導演最新力作《雙城故事》，日前帶著陳怡蓉、黃柏鈞等主要演員前往美國舊金山拍攝。由於本月13日是陳怡蓉39歲生日，劇組利用場景布置白蠟燭，送上蛋糕與花驚喜的幫陳怡蓉慶生，陳怡蓉感動直呼：「以為大家忘記了，會靜靜的在趕戲中度過，不會幫我慶生了，覺得很感動。」工作人員還打趣叫她「台灣妮可基嫚」，只因先前美國女星妮可基嫚曾在該地拍過電影。

問及老公有無提前送生日禮物？陳怡蓉打趣說：「拍戲期間都是單身。」貼心的黃柏鈞還事先與助理打聽，陳怡蓉喜歡哪一款酒，並在她生日當天，送上親自挑選的紅酒與親手寫的卡片，祝陳怡蓉生日快樂。