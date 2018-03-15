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娛樂

陳怡蓉歡慶39歲生日　甜收神祕男子禮物

記者徐郁雯／台北報導2018/03/15 19:48
▲陳怡蓉浪漫過生日。（圖／青睞影視提供，2018.03.15）
▲陳怡蓉浪漫過生日。（圖／青睞影視提供，2018.03.15）

葉天倫導演最新力作《雙城故事》，日前帶著陳怡蓉、黃柏鈞等主要演員前往美國舊金山拍攝。由於本月13日是陳怡蓉39歲生日，劇組利用場景布置白蠟燭，送上蛋糕與花驚喜的幫陳怡蓉慶生，陳怡蓉感動直呼：「以為大家忘記了，會靜靜的在趕戲中度過，不會幫我慶生了，覺得很感動。」工作人員還打趣叫她「台灣妮可基嫚」，只因先前美國女星妮可基嫚曾在該地拍過電影。

問及老公有無提前送生日禮物？陳怡蓉打趣說：「拍戲期間都是單身。」貼心的黃柏鈞還事先與助理打聽，陳怡蓉喜歡哪一款酒，並在她生日當天，送上親自挑選的紅酒與親手寫的卡片，祝陳怡蓉生日快樂。


▲陳怡蓉過生日。（圖／青睞影視提供，2018.03.15）

陳怡蓉打趣笑說，黃柏鈞送上禮物後的這兩天，三不五時就問她喝了沒，甚至還提醒她，記得要找他一起共飲，讓陳怡蓉沒好氣地笑說：「這不是我的禮物嗎？」另陳怡蓉透露，更有一位神祕男子，送上一瓶以她劇中名字「念念」為名的紅酒，讓她驚喜萬分，但她僅透露這位神祕男子的英文名字是「Nelson」。


▲黃柏鈞貼心送上紅酒，慶祝陳怡蓉過生日。（圖／青睞影視提供，2018.03.15）

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關鍵字葉天倫雙城故事黃柏鈞陳怡蓉
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