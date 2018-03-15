農委會擬修改要點 推廣互助金依計畫申請

（中央社記者楊淑閔台北15日電）農委會今天指出，過去各農會每年決算後盈餘4%上繳全國農會作為推廣、互助經費運用，但大多均分以幫助較窮的農會，今年農委會規劃修改要點，將要求各級農會提出有效計畫，才能取得經費。

民進黨籍立委蘇治芬14日質疑，全國農會每年從各農會的年度決算盈餘中取得4%經費，作為各級農會間執行跟農業發展有關的推廣、互助使用，卻功能不彰。

農委會輔導處告訴中央社記者，「農會法」第40條規定農會總盈餘的撥充與分配，共計5點用途，其中第4點規定農會年度總盈餘的8%，用於「各級農會間有關推廣、互助及訓練經費」使用，而「推廣、互助」占總盈餘的4%，由全國302個農會提撥每年決算後盈餘的4%給中華民國農會（全國農會）統籌運用。