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農委會擬修改要點 推廣互助金依計畫申請

中央社2018/03/15 19:35
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農委會今天指出，過去各農會每年決算後盈餘4%上繳全國農會作為推廣、互助經費運用，但大多均分以幫助較窮的農會，今年農委會規劃修改要點，將要求各級農會提出有效計畫，才能取得經費。

民進黨籍立委蘇治芬14日質疑，全國農會每年從各農會的年度決算盈餘中取得4%經費，作為各級農會間執行跟農業發展有關的推廣、互助使用，卻功能不彰。

農委會輔導處告訴中央社記者，「農會法」第40條規定農會總盈餘的撥充與分配，共計5點用途，其中第4點規定農會年度總盈餘的8%，用於「各級農會間有關推廣、互助及訓練經費」使用，而「推廣、互助」占總盈餘的4%，由全國302個農會提撥每年決算後盈餘的4%給中華民國農會（全國農會）統籌運用。

因應相關檢討意見，輔導處說明，以上由全國農會統籌運用的「推廣、互助」經費，其實依據「農會法」子法「農會法定公積公益金及各級農會推廣互助訓練經費保管運用辦法」規定，已訂有審議要點，當中規範由各農會提出計畫爭取經費。

但輔導處指出，全國農會實務上為了幫助比較窮的農會，會把預算均分給這些農會，可能因此讓外界質疑經費的統籌運用結果，沒有真的強化農會運作功能。

輔導處強調，為了強化提計畫才能取得經費的功能與落實度，已請全國農會於今年修改審議辦法，強化實質審查計畫的規定，並送農委會核備，未來必須是提出較有效、較急迫的計畫的農會，才能通過審核、取得經費。（編輯：吳協昌）1070315

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